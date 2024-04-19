Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожары на смену паводкам: чрезвычайная степень опасности ждет Казахстан летом

Опубликовано:

Горит кустарник
Иллюстративное фото: John W Banagan/ Getty Images

В "Казгидромете" на брифинге по прогнозу пожарной опасности в Казахстане озвучили, что ждет страну этим летом, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отмечают в "Казгидромет", гидрометеорологическая служба не прогнозирует пожары, а выпускает прогноз условий, при которых возникают природные пожары — это длительный период без осадков и высокий температурный фон.

Отмечается, что пожароопасным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября – с момента, когда сходит снег и до наступления устойчивой дождливой погоды или снега.

Для характеристики степени пожарной опасности существует 5 классов: 1 – отсутствует, 2 – небольшая ПО, 3 – средняя ПО, 4 – высокая ПО, 5 – чрезвычайная ПО.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды "Казгидромет":

  • в мае и июне среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2° выше климатической нормы;
  • в июле и августе температура прогнозируется около нормы.

Количество осадков в мае и в летний период на большей части прогнозируется около и меньше нормы.

При этом пожарная опасность в Казахстане прогнозируется в 4 и 5 степени – высокая и чрезвычайная.

"С учетом консультативного прогноза погоды на май и лето 2024 года и проведенного анализа фактических данных за 2001, 1994 годы, в мае и в течение летних месяцев прогнозируется высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности на большей части республики.

Прогнозы на лето и пожарной опасности будут уточняться прогнозами на декаду, неделю и на 2-3 суток. При достижении высокой и чрезвычайной пожарной опасности будут выпускаться штормовые предупреждения", — сообщили в "Казгидромет".

Позже глава "Гидрометцентра" Марина Шмидт рассказала, есть ли опасность повторения лесных пожаров в области Абай.

"Что касается области Абай — температура выше нормы. Также осадки там ожидаются около и меньше нормы.

Конечно, есть большая вероятность, что там могут возникать природные пожары. То, что касается июля и августа, хотя мы ожидаем температуру около нормы, при этом не исключены дни с очень высокими температурами, продолжительными периодами без осадков. Поэтому вероятность возникновения пожаров большая", — сказала Марина Шмидт.

В феврале стало известно, что за лесными пожарами в Казахстане будет следить искусственный интеллект. В Минэкологии рассказали, что планируется создать единый Ситуационный центр раннего обнаружения пожаров и быстрого принятия решений, мониторинга на территории лесных массивов страны путем группировки данных из различных источников.

Отмечается, что обнаружение пожара будет осуществляться с помощью камер видеонаблюдения радиусом до 30 километров. Причем такая система была уже внедрена в заповеднике "Ертыс Орманы" и национальном парке "Кокшетау". Аналогичные системы есть и в национальном парке "Бурабай", природном парке "Медеу".

Сообщалось также, что после трагических пожаров МЧС Казахстана закупит спецтехнику на 633 млн тенге.

Лесные пожары в Казахстане в 2023 году

Летом прошлого года произошло немало лесных пожаров в разных частях Казахстана.

Самым масштабным стал пожар в Абайской области в начале лета. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых позже посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Генпрокуратура сообщала о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай – одно из них о халатности. Осенью было завершено расследование уголовного дела. Тогда сообщалось, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

Позже по этому поводу высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. Он заявил, что лесной пожар в Абайской области показал, насколько неэффективна система пожаротушения в Казахстане.

За прошедшее лето были и другие возгорания. Примерно в то же время пожар случился в труднодоступной горной местности в ВКО. Ситуацию также усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/с. При этом воду для тушения могли подавать только вертолеты.

Позже в "Көлсай көлдері" произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 га. А в середине июля на территории ГЛПР "Семей орманы" Абайской области вспыхнул пожар вблизи зоны отдыха "Шошкала".

В начале августа в Жамбылской области разгорелся крупный природный пожар в Аспара-Меркенском лесничестве – горели около 200 гектаров сухой травы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087705-pozhary-na-smenu-pavodkam-chrezvychaynaya-stepen-opasnosti-zhdet-kazahstan-letom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.