Пожары на смену паводкам: чрезвычайная степень опасности ждет Казахстан летом

В "Казгидромете" на брифинге по прогнозу пожарной опасности в Казахстане озвучили, что ждет страну этим летом, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отмечают в "Казгидромет", гидрометеорологическая служба не прогнозирует пожары, а выпускает прогноз условий, при которых возникают природные пожары — это длительный период без осадков и высокий температурный фон.

Отмечается, что пожароопасным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября – с момента, когда сходит снег и до наступления устойчивой дождливой погоды или снега.

Для характеристики степени пожарной опасности существует 5 классов: 1 – отсутствует, 2 – небольшая ПО, 3 – средняя ПО, 4 – высокая ПО, 5 – чрезвычайная ПО.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды "Казгидромет":

в мае и июне среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2° выше климатической нормы;

в июле и августе температура прогнозируется около нормы.

Количество осадков в мае и в летний период на большей части прогнозируется около и меньше нормы.

При этом пожарная опасность в Казахстане прогнозируется в 4 и 5 степени – высокая и чрезвычайная.

"С учетом консультативного прогноза погоды на май и лето 2024 года и проведенного анализа фактических данных за 2001, 1994 годы, в мае и в течение летних месяцев прогнозируется высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности на большей части республики.

Прогнозы на лето и пожарной опасности будут уточняться прогнозами на декаду, неделю и на 2-3 суток. При достижении высокой и чрезвычайной пожарной опасности будут выпускаться штормовые предупреждения", — сообщили в "Казгидромет".

Позже глава "Гидрометцентра" Марина Шмидт рассказала, есть ли опасность повторения лесных пожаров в области Абай.

"Что касается области Абай — температура выше нормы. Также осадки там ожидаются около и меньше нормы.

Конечно, есть большая вероятность, что там могут возникать природные пожары. То, что касается июля и августа, хотя мы ожидаем температуру около нормы, при этом не исключены дни с очень высокими температурами, продолжительными периодами без осадков. Поэтому вероятность возникновения пожаров большая", — сказала Марина Шмидт.

В феврале стало известно, что за лесными пожарами в Казахстане будет следить искусственный интеллект. В Минэкологии рассказали, что планируется создать единый Ситуационный центр раннего обнаружения пожаров и быстрого принятия решений, мониторинга на территории лесных массивов страны путем группировки данных из различных источников.

Отмечается, что обнаружение пожара будет осуществляться с помощью камер видеонаблюдения радиусом до 30 километров. Причем такая система была уже внедрена в заповеднике "Ертыс Орманы" и национальном парке "Кокшетау". Аналогичные системы есть и в национальном парке "Бурабай", природном парке "Медеу".

Сообщалось также, что после трагических пожаров МЧС Казахстана закупит спецтехнику на 633 млн тенге.

Лесные пожары в Казахстане в 2023 году

Летом прошлого года произошло немало лесных пожаров в разных частях Казахстана.

Самым масштабным стал пожар в Абайской области в начале лета. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых позже посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Генпрокуратура сообщала о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай – одно из них о халатности. Осенью было завершено расследование уголовного дела. Тогда сообщалось, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

Позже по этому поводу высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. Он заявил, что лесной пожар в Абайской области показал, насколько неэффективна система пожаротушения в Казахстане.

За прошедшее лето были и другие возгорания. Примерно в то же время пожар случился в труднодоступной горной местности в ВКО. Ситуацию также усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/с. При этом воду для тушения могли подавать только вертолеты.

Позже в "Көлсай көлдері" произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 га. А в середине июля на территории ГЛПР "Семей орманы" Абайской области вспыхнул пожар вблизи зоны отдыха "Шошкала".

В начале августа в Жамбылской области разгорелся крупный природный пожар в Аспара-Меркенском лесничестве – горели около 200 гектаров сухой травы.