Установлена причина июньских пожаров в области Абай, унесших жизни 14 человек

В Казахстане завершено расследование уголовного дела о крупном лесном пожаре в области Абай. Причина пожара установлена, дело направлено в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, расследование установило, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

Подчеркивается, что данная версия подтверждается заключениями экспертов, специалистов, фото/видео снимками, показаниями свидетелей и другими материалами дела.

"В период пожара руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала не выполнили возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 лиц", – говорится в сообщении ведомства.

Действия руководства резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Данная статья предполагает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Досудебное расследование по факту бездействия должностных лиц Министерств экологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям продолжается.

По результатам получения заключений специалистов будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц", – сообщили в Генпрокуратуре.

Лесной пожар в области Абай

Напомним, что с 8 июня на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Позже в Минэкологии опубликовали фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

В Генпрокуратуре также поясняли, почему 15-й человек, тракторист, найденный мертвым после пожара, не входит в число жертв. В ведомстве пояснили, что его смерть была связана с сердечной недостаточностью.

Расследование пожаров в области Абай

11 июня Генпрокуратура сообщала о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай – одно из них о халатности.

При этом глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара.

"Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия", – заявлял он.