"Неправильная оценка обстановки": площадь пожара в Абайской области достигла 30 тыс. гектаров

Пожарные в Абайской области. Фото: МЧС РК

Пожарные продолжают бороться с огнем в лесах Абайской области. Предварительная площадь пожара составила 30 тыс. гектаров, говорится на официальном сайте МЧС РК.

Сообщается, что тушение пожара в Абайской области сейчас продолжается на 6 участках. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации огня.

В настоящее время задействовано более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

По информации Комитета лесного хозяйства, предварительная площадь пожара 30 000 га.

Привлечено 6 вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего осуществлено 55 сбросов воды объемом 154 тонн.

Кроме того, по данным ведомства, министр Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи с необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара.

Министр лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Как сообщил министр, вчера днем ведомство получило сообщение от Комитета лесного хозяйства о возгорании на площади менее 3 гектара. Его слова приводятся в официальном Instagram-аккаунте МЧС.

"Потом резко произошел рост до 100 гектаров. Это говорит о том, что возможно неправильная оценка обстановки была первичная. Соответственно из-за этого несвоевременно были направлены дополнительные силы и средства.

Хотя, на основании информации о том, что увеличивается площадь, мы приняли решение, направили собственные силы и средства в этот регион", – сообщил Юрий Ильин.

Он также подчеркнул, что ответственность за первичное обнаружение возгораний в лесах и реагирование на них возлагается на Комитет лесного хозяйства Минэкологии РК.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024130-ploschad-pozhara-v-abayskoy-oblasti-dostigla-30-tysyach-gektarov/