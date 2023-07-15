Пожар вспыхнул рядом с зоной отдыха в Абайской области: глава МЧС вылетел на место ЧП (видео)

Пожар в лесу. Фото: t.me/qr_tjm

На территории ГЛПР "Семей орманы" Абайской области вспыхнул пожар. Вблизи возгорания находится зона отдыха "Шошкала", об этом сообщается в официальном Телеграм-канале МЧС РК.

Как сообщили в МЧС, сегодня, 15 июля, в первой половине дня от работников ГЛПР "Семей орманы" в ДЧС области поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества.

"В 11:52 на место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО", – сообщили в МЧС.

В целях содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС. В настоящее время, по информации ГЛПР "Семей орманы", предварительная площадь составляет 20 га.

"Вблизи пожара расположена зона отдыха "Шошкала", где в настоящее время находятся отдыхающие. Силами ДЧС и ДП проводятся разъяснительные работы, рекомендовано покинуть зону отдыха из-за возможного задымления", – сообщили в МЧС.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов уже вылетел на место пожара.

Добавим, что сейчас в регионе температура воздуха составляет 28 градусов выше нуля, ветер северо-западный порывами до 16 м/с.

Напомним, в начале июня этого года в Абайской области произошел крупный лесной пожар - в результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

После случившегося в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Также Касым-Жомарт Токаев постановил вручить госнаграды казахстанцам за мужество, проявленное при борьбе с огнем в Абайской области.

11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

В начале июля стало известно, что руководство резервата "Семей орманы" оказалось под следствием в связи с пожарами в регионе.

Кроме того, в начале июля в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло возгорание камыша. Спустя несколько дней возгорание ликвидировали. Площадь выгоревшего участка, по космическому снимку, составила приблизительно 910 гектаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028787-pozhar-vspyhnul-ryadom-s-zona-otdyha-na-territorii-semey-ormany/