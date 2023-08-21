Спецтехнику на 633 млн тенге закупит МЧС Казахстана после трагических пожаров

Спасатели на месте ЧП. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Больше 633 миллионов тенге выделят из резерва правительства на дооснащение подразделений МЧС специальными устройствами. Об этом сообщается на сайте правительства РК.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Смаиловым, выделенные средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как отметили в кабмине, сейчас в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов.

"Произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно", - говорится в материале.

Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.

"Покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера", - добавили в правительстве.

Отмечается также, что ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 1 тыс. лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тыс. природных загораний.

Напомним, что 8 июня на востоке Казахстана начался лесной пожар. В результате пожара погибли 14 человек - сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы". Позже было найдено тело еще одного сотрудника лесничества, пропавшего после начала пожара.

Тогда СМИ писали, что у пожарных в области Абай были плохие условия работы - нехватка техники, рваная амуниция. Журналисты попросили главу Минфина Ерулана Жамаубаева объяснить, из-за чего так вышло: потому что профильное министерство не просило у Минфина денег, либо по той причине, что Минфин их не выделял.

"Есть определенные нормативы, мы практически по этим нормативам финансируем министерство. Норма положенности определенная. Понятно, всю технику за один год обновить невозможно. Понятно, надо разобраться", - заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Он добавил, что на трехлетний бюджет - на 2023-2025 годы - заложено 121,5 млрд тенге, на текущий год - 52,7 млрд тенге на финансирование Комитета лесного, охотничьего хозяйства.

"Дополнительное финансирование пока не предусмотрено, комиссия работает, будем выявлять, какие средства необходимы", - отмечал тогда министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033264-spetstehniku-na-633-mln-tenge-zakupit-mchs-kazahstana-posle-tragicheskih-pozharov/