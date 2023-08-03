Вертолет, два самолета и более 160 человек тушат пожар в лесничестве на юге Казахстана (видео)

Пожар в Жамбылской области. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Жамбылской области разгорелся крупный природный пожар в Аспара-Меркенском лесничестве – горят около 200 гектаров сухой травы. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По данным ведомства, с 14:30 2 августа в 20 километрах от села Актоган Меркенского района на территории КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 квартал) горит сухая трава на предварительной площади 200 гектаров. Отмечается, что пожар распространился в горной местности.

"На самолете "Казавиалесохраны" Ан-2 с водозаборным устройством (1,5 тонны) проводился аэровизуальный облет и тушение, осуществлено 11 сбросов воды (около 16,5 тонн). Вертолетом ЕС-145 АО "Казавиаспас" МЧС РК проводится аэровизуальное обследование", – сообщили представители Министерства по ЧС.

Сейчас тушение пожара продолжается силами и средствами лесного хозяйства, "Казлесавиаохраны", местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человек, 24 единиц техники, 2 самолетов и 1 вертолета.

В ДЧС Жамбылской области призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Пожар в Жамбылской области. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031145-vertolet-dva-samoleta-i-bolee-160-chelovek-tushat-pozhar-v-lesnichestve-na-yuge-kazahstana-video/