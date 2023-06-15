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Свой последний рабочий день Даниал Ахметов провел на тушении лесного пожара в ВКО

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Даниал Ахметов
Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

В горах Восточно-Казахстанской области почти сутки тушили лесной пожар. На место ЧП прибыл и глава региона Даниал Ахметов, чей срок полномочий истекает уже завтра, 16 июня, передает сайт телеканала КТК.

Корреспонденты телеканала рассказывают, что пожар случился в труднодоступной горной местности. Ситуацию также усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/с. При этом воду для тушения могли подавать только вертолеты.

К борьбе с огнем были привлечены 150 спасателей и девять единиц техники.

Несмотря на то, что пожар удалось локализовать, пожарные еще продолжают работать в районе очага.

"Пожар, надо сказать, что он в достаточной степени пока небольшой, в районе 23 гектаров. Это в 10 километрах от населенного пункта Северное и более чем 20 с лишним километров от города Серебрянска. (…) Мы ожидаем очередное усиление, поэтому прежде всего уделяем внимание безопасности наших пожарных и лесников", – сказал глава региона.

Отмечается, что Даниал Ахметов прибыл на место ЧП с рассветом в свой последний рабочий день. Завтра, 16 июня, истекает срок его полномочий.

Источник: КТК

Между тем аким ВКО на своей официальной странице в Instagram сообщил, что пожар в горах области локализован.

"Угрозы для населенных пунктов Северное и город Серебрянск нет. На месте работают 152 человека – это сотрудники ДЧС ВКО, а также специально созданный для таких случаев авиаотряд управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Площадь возгорания составила 23 гектара, горели сухая трава и кустарник", – говорится в его публикации.

Также, по его словам, на месте ЧП задействованы два вертолета с водосливными устройствами, проливаются все возможные очаги возгорания и тления.

"Ежедневно идет авиапатрулирование. В регионе установилась жаркая сухая погода и объявлен высокий 5 класс пожароопасности. В зоне особого внимания – таежные массивы области", – добавил он.

Напомним, 11 июня 2022 года стало известно, что глава государства продлил на год полномочия акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, учитывая его многолетний опыт работы на государственной службе.

В декабре 2022 года после президентских выборов Даниал Ахметов сохранил свою должность, которую он занимает с 11 ноября 2014 года.

Недавно пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай пояснил, что по указу главы государства в прошлом году служебные полномочия акима Восточно-Казахстанской области были продлены до 15 июня 2023 года включительно.

Вчера стало известно, когда депутаты выберут акима Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, несколько дней назад зампремьер-министра ответил, проверят ли работу акима ВКО Даниала Ахметова в связи с пожаром в Абайской области, поскольку до отделения ее территория входила в ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024993-svoy-posledniy-rabochiy-den-danial-ahmetov-provel-na-tushenii-lesnogo-pozhara-v-vko/

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