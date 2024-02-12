ИИ будет следить за лесными пожарами в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов на правчасе в мажилисе заявил, что разработано техзадание на программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявил глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, в рамках проекта планируется создать единый Ситуационный центр раннего обнаружения пожаров и быстрого принятия решений, мониторинга на территории лесных массивов страны путем группировки данных из различных источников.

По его словам, обнаружение пожара осуществляется с помощью камер видеонаблюдения радиусом до 30 километров.

Он отметил, что в прошлом году данная система была внедрена в заповеднике "Ертыс Орманы" и национальном парке "Кокшетау". Аналогичные системы есть и в национальном парке "Бурабай", природном парке "Медеу".

Также Ерлан Нысанбаев добавил, что в лесных учреждениях Северо-Казахстанской и Костанайской областей установлена только система видеонаблюдения, которая нуждается в доработке.

Система, внедренная в национальном парке "Бурабай", показала свою эффективность. Например, раньше средняя площадь лесных пожаров составляла 80 га, после внедрения системы площадь сократилась до 1,5 га.

Напомним, в августе в правительстве сообщили, что больше 633 млн тенге выделят из резерва правительства на дооснащение подразделений МЧС специальными устройствами.

Осенью в кабмине заявили, что в Казахстане планируется внедрить систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая поможет оперативнее реагировать на подобные ЧП.

Лесные пожары в Казахстане в 2023 году

Летом прошлого года представители МЧС довольно часто сообщали о лесных пожарах в разных частях Казахстана.

Самым крупным и смертоносным оказался пожар в Абайской области, который разгорелся в самом начале лета. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

В середине июня спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что лесной пожар в Абайской области показал, насколько неэффективна система пожаротушения в Казахстане.

Однако за лето были и другие возгорания. Примерно в то же время пожар случился в труднодоступной горной местности в ВКО. Ситуацию также усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/с. При этом воду для тушения могли подавать только вертолеты.

Позже в "Көлсай көлдері" произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 га. А в середине июля на территории ГЛПР "Семей орманы" Абайской области вспыхнул пожар вблизи зоны отдыха "Шошкала".

Затем мы писали о том, что в Павлодарской области на территории резервата "Ертіс орманы" произошел лесной верховой пожар – была угроза перехода огня на территорию России.

В начале августа в Жамбылской области разгорелся крупный природный пожар в Аспара-Меркенском лесничестве – горели около 200 гектаров сухой травы.