Свыше 120 человек тушили лесной пожар на Кольсайских озерах (фото)
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Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали возгорание на Кольсайских озерах, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.
24 июня в "Көлсай көлдері" произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 га.
В тушении пожара были задействованы 128 человек, 23 единицы техники ДЧС, ГНПП "Көлсай көлдері", лесного хозяйства, пограничного отдела "Жаланаш", пожарных постов МИО, МВД, медицинской службы и ветеринарного отдела.
Общими усилиями загорание было локализовано в 7:53, а в 11:45 оперативно ликвидировано.
Отметим, что в июне крупный лесной пожар произошел в Абайской области.
В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.
В воскресенье, 11 июня, в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.
Позже Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара в Абайской области. Замгенпрокурора Жандос Умиралиев озвучил три версии лесного пожара в Абайской области, которые рассматриваются следствием, и одной из них является "умышленный поджог в целях реализации лесного фонда".
Позже Генпрокурор Берик Асылов доложил президенту Казахстана о расследовании уголовного дела по факту пожара в Абайской области. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов под руководством заместителя генерального прокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.
Только 14 июня лесной пожар в Абайской области локализован.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026309-svyshe-120-chelovek-tushili-lesnoy-pozhar-na-kolsayskih-ozerah-foto/