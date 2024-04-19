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Жителей двух регионов Казахстана предупредили о подъеме уровня воды в реках

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Спасательный круг на берегу водоема
Река. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Восточно-Казахстанской области и области Абай сегодня, 19 апреля. объявлено штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Как сообщается на официальном сайте госметеослужбы, 19-20 апреля на востоке страны продолжится потепление, а также ожидаются осадки. Из-за этого в регионах наблюдается активное таяние снега.

"В период с 19 по 22 апреля 2024 года в области Абай - Жарминский и Кокпектинский районы - и Восточно-Казахстанской области ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок.

При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек", - предупреждают синоптики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087417-zhiteley-dvuh-regionov-kazahstana-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-rekah/

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