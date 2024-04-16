Накажут ли за неуплату транспортного налога пострадавших от паводков в Казахстане

Пострадавшим от паводков в Казахстане хотят дать отсрочку по уплате некоторых налогов и обязательных платежей, в том числе и за транспорт. Подробности о новом проекте читайте в материале NUR.KZ.

Пострадавшие от паводков в Казахстане могут рассчитывать на различную помощь от государства, в том числе на единовременные выплаты и восстановление поврежденных домов или постройку новых взамен уничтоженных стихией.

Также рассматривается возможность ввести для граждан, проживающих в регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС), отсрочку по налогам.

С такой инициативой выступил Комитет государственных доходов, который подготовил и опубликовал на портале "Открытые НПА" проект соответствующего приказа.

Какую отсрочку могут получить пострадавшие

Согласно документу, гражданам из списка пострадавших от паводков до 1 июля 2024 года должны предоставить отсрочку по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, срок уплаты которых приходится в период с 1 марта по 30 июня текущего года.

До 1 июля 2024 года также планируют перенести сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в этот же период.

Таким образом, под отсрочку также попадает транспортный налог, который нужно было уплатить до 1 апреля, и декларация по индивидуальному подоходному налогу (ИПН), которую надо было сдать до 31 марта текущего года.

Примечательно, что проектом предусматривается приостановление начисления пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам в период с 1 марта по 1 июля 2024 года.

Другими словами, если, например, владельцам авто, которые вошли в список пострадавших от паводков и не успели вовремя уплатить налог на транспорт, могут разрешить внести платеж до 1 июля.

Стоит отметить, что пока проект приказа находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 29 апреля текущего года. Это значит, что он еще не вступил в силу.