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Цены на продукты завышали в регионах Казахстана, где объявлен режим ЧС из-за паводка

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Овощной отдел в супермаркете
Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Министерстве торговли рассказали о выявленных случаях завышения цен на продукты в регионах Казахстана, пострадавших от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте министерства торговли и интеграции РК, в областях, где объявлен режим ЧС, проблем с доставкой товаров не наблюдается.

Специалисты ежедневно работают с торговыми сетями и субъектами внутренней торговли и разъясняют им необходимость сдерживания цен на социально значимые товары и обеспечения слабодоступных торговых объектов продовольственными товарами, тем самым проявляя социальную ответственность бизнеса.

Тем не менее за манипуляцию ценами на СЗПТ в период паводков в 10 регионах страны вынесено 46 административных постановлений, из них наложено 6 штрафов и выдано 40 предупреждений.

К примеру, за превышение торговой надбавки на подсолнечное масло, яйца, гречку и морковь в Актюбинской области к ответственности привлеки 2 объекта торговли в Актюбинской области, а в Атырауской области и 2 объекта наказали за превышение торговой надбавки на гречку, картофель, капусту и сахар.

В случае выявления завышенных цен казахстанцы могут обратиться по номеру 8 (7172) 74-37-35.

"Призываем всех представителей общественных объединений по защите прав потребителей проявить гражданскую инициативу и провести разъяснительную работу с предпринимателями по недопущению роста цен", - добавили в Минторговли.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты в Казахстане подорожали за год сильнее всего. В частности, сильно выросли цены на яйца, капусту и рис.

Специалисты также сообщали, что за последний год в стране сильно подорожали лекарства, причем многие из них продолжают расти в цене.

А мы рассказывали, сколько продуктов питания можно купить на среднюю зарплату в Казахстане. К слову, несмотря на тот факт, что реальные зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в любой другой стране экономического союза, по темпам роста цен на товары и услуги страна постоянно находится на первом месте.

Добавим, что с мая рост цен в стране будут подсчитывать по-новому.

Сейчас сотрудники Бюро нацстатистики проводят мониторинг цен по 508 позициям товаров и услуг на ежемесячной основе: аналитики ходят по торговым центрам, супермаркетам, рынкам и магазинам и через специальное приложение фиксируют изменение цен на товары и услуги.

По новой методике параллельно с традиционным методом по сбору данных аналитики также будут использовать данные фискальных чеков. Это позволит расширить обследуемые объекты и иметь более детализированную информацию по ценам, объясняли ранее эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083427-tseny-na-produkty-zavyshali-v-regionah-kazahstana-gde-obyavlen-rezhim-chs-iz-za-pavodka/

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