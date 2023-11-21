Казахстан остается лидером по росту цен на продукты питания среди стран ЕАЭС

По итогам октября продовольственная инфляция среди всех стран ЕАЭС составила 6,3%. В Казахстане она значительно выше – 10,4%. О росте цен на товары и услуги в союзе узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на снижение темпов инфляции в Казахстане (10,8% по итогам октября), многие продовольственные товары продолжают расти в цене.

Так, например, ранее аналитики фиксировали сильное подорожание риса – сразу на 40,3% за год. Также мы рассказывали о серьезном росте цен на все основные виды мяса.

Это в свою очередь негативно сказывается на общем показателе инфляции. Казахстан, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по-прежнему остается в лидерах по темпам роста цен среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, согласно отчету ЕЭК, общая инфляция в странах союза по итогам октября составила 0,8% за месяц. В годовом разрезе этот показатель установился на уровне 7%. В странах по отдельности инфляция следующая:

Казахстан – 10,8% за год;

за год; Армения – 0,1% ;

; Беларусь – 3,7% ;

; Кыргызстан – 9,2% ;

; Россия – 6,7%.

Инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Примечательно, что по месячному приросту цен Казахстан (0,7%) опустился на третье место, уступив России (0,8%) и Кыргызстану (0,9%). В Армении он составил 0,3%, а в Беларуси – 0,6%.

При этом самым высоким ростом цен на продукты питания за месяц отличилась Россия – 1,4%. Кыргызстан оказался лидером по подорожанию услуг и непродовольственных товаров – 1,2% и 1,6% соответственно.

Тем не менее, в годовом разрезе Казахстан по-прежнему остается лидером по приросту цен на продукты питания – 10,4%, тогда как средний показатель для ЕАЭС составляет лишь 6,3%. Аналогичная ситуация и со сферой услуг – в Казахстане темпы роста цен составили 11%, а в среднем по союзу – 9,8%.

Впрочем, стоит отметить, что инфляция в Казахстане действительно замедляется. А в некоторых странах ЕАЭС она, наоборот, ускоряется. Поэтому можно предположить, что в скором времени страна перестанет быть на лидерских позициях по темпам роста цен на товары и услуги.