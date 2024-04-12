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Вице-премьер пригрозил казахстанцам, распространяющим фейки о паводках

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Паводки в ЗКО
Паводки в ЗКО. Кадр из видео: instagram.com/batysqaz_tjd

Заместитель главы кабмина Канат Бозумбаев напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков, создающих панику в период паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, в период паводка в соцсетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией.

Замглавы Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, вице-премьер Канат Бозумбаев отметил, что эти фейковые материалы зачастую создают панику, нервозность и раздражение в обществе, особенно в пострадавших регионах.

"Хочу напомнить всем авторам подобных фейковых сообщений или фейковых аккаунтов штабов по борьбе со стихией об ответственности за размещение этой информации.

Есть закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", в соответствии с которым пользователи обязаны проверять достоверность размещаемого и распространяемого контента, не распространять ложную информацию, а также удалять такую информацию, и любой противоправный контент.

Соответствующие силовые структуры будут анализировать эту фейковую информацию и каждый, кто будет создавать ненужную нервозность и обманывать казахстанцев, точно поплатиться за свои поступки", — подчеркнул Бозумбаев.

За подобные факты в действующем законодательстве предусмотрены уголовная и административная ответственности.

Напомним, ранее в правительстве рассказали о рассылке информации якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащей просьбу по перечислению финансовых средств.

"Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками", – сообщили в пресс-службе кабмина.

Позже с похожим заявлением выступили акимы Туркестанской и Мангистауской областей. Они сообщили, что неизвестные рассылают фейковые сообщения от их имени.

Добавим также, что в период ЧС активизировались мошенники. Так, злоумышленники от имени Минтруда рассылают сообщения о "выплатах пострадавшим". К сообщению прикреплена ссылка, которая ведет на фишинговый сайт. В министерстве предупредили казахстанцев, что вопросами выплат занимаются акиматы.

Добавим также, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. лицом с использованием своего служебного положения; 
  3. с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –  

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083421-vitse-premer-prigrozil-kazahstantsam-rasprostranyayuschim-feyki-o-pavodkah/

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