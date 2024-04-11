Что из основных продуктов питания сильно подорожало в Казахстане

Часть продуктов питания из списка социально значимых на текущий момент стоят намного дороже, чем год назад. В частности, это касается яиц, капусты и риса. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует список основных продуктов питания – социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), цены на которые фиксируются еженедельно, а их рост находится на контроле у государства.

Стоит отметить, что в отличии от общей продовольственной инфляции, которая по итогам марта составила 6,9%, продукты из списка СЗПТ, согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем за год подорожали всего на 0,6%. Однако здесь есть свои исключения.

По состоянию на 9 апреля 2024 года особенно сильно за год подорожали следующие продукты:

белокочанная капуста – на 26,2% , до 151 тенге в среднем за килограмм;

на , до в среднем за килограмм; рис – на 23,3% , до 497 тенге ;

, до ; морковь – на 18,1% , до 178 тенге ;

, до ; яйца 1 категории – на 17% , до 575 тенге в среднем за десяток;

, до в среднем за десяток; сливочное несоленое масло – на 11,6% , до 4 064 тенге за килограмм;

, до за килограмм; кефир 2,5% – на 10,1%, до 428 тенге за литр.

Годовой рост цен также был зафиксирован на весовые рожки (на 3,3%), соль (на 3,9%), хлеб из муки первого сорта (на 6,1%), лопаточно-грудную часть говядины (на 6,6%), куриные окорочка (на 8,4%), творог (на 9,1%) и пастеризованное молоко жирностью 2,5% (на 9,9%).

Впрочем, не все продукты из списка СЗПТ стали дороже – многие за год заметно подешевели. Сильнее всего снизилась средняя стоимость репчатого лука – сразу на 48,8% (в среднем 91 тенге за килограмм). Напомним, в 2024 году казахстанские фермеры столкнулись с его переизбытком, и некоторым из них даже пришлось отдавать лук бесплатно, чтобы не обанкротиться.

Также сильное снижение цен зафиксировано на следующие продукты:

гречневая крупа – на 40,2% , до 259 тенге за килограмм;

, до за килограмм; подсолнечное масло – на 23,9% , до 661 тенге за литр;

, до за литр; картофель – на 10,6%, до 139 тенге за килограмм.

Изменение цен на основные продукты питания. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отдельно отметить, что снова начал расти в цене сахарный песок – с начала месяца он успел подорожать сразу на 2,5%. Впрочем, в годовом разрезе он пока все еще стоит на 6,6% дешевле – в среднем 414 тенге за килограмм.

Также следует учитывать тот факт, что цены и их рост указаны в среднем по стране – в каждом городе продукты стоят по своему, где-то наблюдается рост цен, а где-то они снижаются. Поэтому важно учитывать эти факторы, ведь в том числе и от цен на СЗПТ зависит устанавливаемый в регионе прожиточный минимум.