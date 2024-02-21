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30 лет независимости Казахстана

Рост цен будут определять по-новому в Казахстане

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Женщина держит в руках чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

В мае готовят к запуску пилотный проект новой методики расчета инфляции в Казахстане, где активную роль будут играть фискальные чеки. Об изменениях в опрелелении роста цен читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане готовится пилотный запуск новой методики подсчета инфляции. Как рассказали в Бюро национальной статистики (БНС), ее разрабатывали совместно с экспертами из Международного валютного фонда (МВФ), которые оказывали консультационные услуги.

"Согласно нашему плану работ, в следующем месяце мы завершим доработку новой методологии. В апреле будут внесены изменения в программный комплекс в соответствии с доработанной методикой и в мае планируем начать пилотный проект по расчету индекса потребительских цен. С начала следующего года перейдем на новую методику расчета инфляции", – заявил руководитель БНС Максат Турлубаев.

Напомним, сейчас сотрудники БНС проводят мониторинг цен по 508 позициям товаров и услуг на ежемесячной основе: аналитики ходят по торговым центрам, супермаркетам, рынкам и магазинам и через специальное приложение фиксируют изменение цен на товары и услуги.

По новой методике параллельно с традиционным методом по сбору данных аналитики также будут использовать данные фискальных чеков. Это позволит расширить обследуемые объекты и иметь более детализированную информацию по ценам.

Однако сейчас использование чеков затруднено. Проблема заключается в отсутствии единой классификации товаров – один и тот же продукт в двух магазинах может называться по-разному. Поэтому параллельно идет работа по разработке Национального каталога товаров.

Примечательно, что такой методикой активно пользуются такие европейские страны, как Бельгия, Швеция и Швейцария.

Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Помимо этого, как передает официальный сайт премьер-министра РК, эксперты БНС получили рекомендации от МВФ по совершенствованию работы определения инфляции в стране. Среди основных можно отметить следующие:

  • формирование месячного показателя инфляции с учетом данных трех недель, а не еженедельно;
  • проведение анализа репрезентативности данных, гарантирующих, что они в значительной степени отражают покупки домохозяйств в рознице;
  • проведение расчетов экспериментальных индексов для отдельных видов товаров.

В целом аналитики планируют не только использовать новую методику при расчетах инфляции в будущем, но еще и пересчитать по новым правилам показатели за 2023 год – для понимания степени отклонений данных, собранных по старой и новой методикам. Напомним, по итогам прошлого года инфляция в стране установилась на уровне 9,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2062093-rost-tsen-budut-opredelyat-po-novomu-v-kazahstane/

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