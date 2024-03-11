Сколько продуктов питания можно купить на среднюю зарплату в Казахстане

В Казахстане средняя зарплата, согласно последним данным, составляет 393 605 тенге. На эти деньги можно купить, например, более 1 тыс. литров молока. На что еще их хватит, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам 4 квартала 2023 года средняя зарплата в Казахстане составила 393 605 тенге. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на эти деньги можно приобрести довольно обширный набор продуктов, даже с учетом того, что многое за последние годы сильно подорожало.

Сколько можно купить мяса

Например, если потратить всю среднюю зарплату, то казахстанец может приобрести примерно 149 килограммов говядины или 177 килограммов свинины с костями. Этой суммы также хватит на 269 килограммов мяса птицы или 288 килограммов охлажденной рыбы. В качестве альтернативы можно приобрести примерно 139 килограммов вареной колбасы.

Стоит отметить, что, например, в Беларуси и России, которые также, как и Казахстан, являются участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на среднюю зарплату можно приобрести заметно больше разного вида мяса.

Так, жители Беларуси могут в среднем приобрести 205 килограммов говядины или 213 килограммов свинины. Также среднемесячной зарплаты хватит сразу на 369 килограммов мяса птицы. В России на нее можно приобрести 200 килограммов говядины, 301 килограммов свинины или 456 килограммов курятины.

При этом рыбы в Беларуси можно купить заметно меньше, чем в Казахстане – всего 234 килограмма. А вот в России, наоборот, намного больше – 361 килограмм.

В Кыргызстане и Армении покупательная способность среднемесячных зарплат оказалась значительно ниже.

Сколько можно купить мяса. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Сколько можно купить овощей

Что касается овощей, то здесь можно отметить "лидерство" Казахстана по стоимости репчатого лука – на среднюю зарплату можно приобрести сразу 3 713 килограммов. Это больше, чем в любой другой стране ЕАЭС.

Этой суммы также хватило бы, например, на 2 888 килограммов картофеля, 2 670 килограммов белокочанной капусты, 2 336 килограммов моркови, 1 607 килограммов столовой свеклы, 462 килограмма помидоров или 430 килограммов огурцов.

Среди стран ЕАЭС больше овощей могут себе позволить только жители России.

Сколько можно купить овощей. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Сколько можно купить других продуктов

Главный продукт для многих семей – это хлеб. Здесь Казахстан занимает второе место среди стран союза. На среднюю зарплату можно приобрести сразу 1 053 килограммов хлеба из муки высшего сорта. Что соответствует примерно 2 106 булкам по полкило.

Для сравнения: в России средней зарплаты хватит на 2 288 булок, в Беларуси – на 1 152, в Армении – на 1 136, а в Кыргызстане – на 1 358 булок, или 679 килограммов хлеба.

На казахстанскую зарплату также можно купить 1 024 литра молока, 79 килограммов твердого сыра или сразу на 728 десятков куриных яиц.

При этом Казахстан оказался на первом месте по доступности пищевой соли – на среднюю зарплату можно купить сразу 5 873 килограмма, что больше, чем в любой другой стране ЕАЭС.

Таким образом, несмотря на тот факт, что реальные зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в любой другой стране экономического союза, а по темпам роста цен на товары и услуги страна постоянно находится на первом месте, среднестатистический житель может себе позволить довольно большой объем продуктов питания.