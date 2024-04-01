Лекарства сильно подорожали в Казахстане

По итогам февраля лекарства и медицинское оборудование в Казахстане подорожали в среднем на 11% за год. На какие медикаменты сильнее всего выросли цены, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие товары и услуги за последний год заметно выросли в цене. Не обошла инфляция стороной и сферу здравоохранения. Как сообщает портал EnergyProm, по итогам февраля 2024 года цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру выросли на 11% за год.

Фармацевтические препараты подорожали на 11,7%, лечебное оборудование – на 8,7%, а прочая продукция медицинского назначения – на 0,9%.

В региональном разрезе самый сильный рост цен зафиксирован в Акмолинской области – плюс 17,8% за год. Следом идет Астана – плюс 15,8%, а замыкает тройку антилидеров Шымкент – плюс 14,8%. В Алматы подорожание составило 9,6%.

Напомним, лекарственные препараты в Казахстане росли в цене и ранее.

Рост цен на товары сферы здравоохранения. Инфографика: energyprom.kz

Среди фармацевтических препаратов сильнее всего выросли цены на парацетамол – сразу на 63,3%. Ацетилсалициловая кислота подорожала на 60,1%, а активированный уголь – на 32,3% за год.

Заметное подорожание зафиксировано на такие препараты как "Хилак форте" (плюс 24,4%) йод (22,9%), "Фенистил Нью" (плюс 21,8%), а также "Флемоксин Солютаб" (плюс 21,2%).

При этом за год стали дешевле "Корвалол" и "Ацикловир" – на 3,4% и 9% соответственно.

Сильнее всего лекарства подорожали в области Ұлытау – сразу на 18,4%. Среди антилидеров также оказались Астана и Шымкент: плюс 17,2% и плюс 15,2% соответственно. В Алматы цены выросли на 11,1%.

Рост цен на лекраства. Инфографика: energyprom.kz

Если взять во внимание лечебное оборудование, то можно отметить рост цен на очки и контактные линзы. Первые стали дороже на 14,9%, а вторые – на 10,4%.

При этом раствор, который необходим для линз, также подорожал – на 8,9% за год. Выросли в цене и устройства, которые используются для определения кровяного давления – на 8%.

Рост цен на лечебное оборудование. Инфографика: energyprom.kz

Что касается прочей медицинской продукции, то здесь сильнее всего подорожали бинты (на 7,1%).

Шприцы выросли в цене на 4,1%, термометры – на 2%, а медицинская вата – на 1,4%. Исключением из общей картины стали медицинские маски – они стали дешевле сразу на 11,4% за год.

Рост цен на разную медицинскую продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что многие лекарства продолжают дорожать. Так, согласно данным Бюро национальной статистики за март, ацетилсалициловая кислота уже обогнала по темпам роста цен парацетамол. Продолжили расти в цене активированный уголь и противоаллергические капли. Подробнее о росте цен можете прочитать здесь.