Реальные зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в других странах ЕАЭС

В 2023 году во всех странах ЕАЭС реальные зарплаты увеличились, однако в Казахстане был зафиксирован самый маленький рост – всего на 2,3%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Среднемесячная заработная плата в Казахстане стабильно растет. Например, в четвертом квартале 2023 года она почти достигла 400 тыс. тенге, что является рекордным за все время значением. Однако в действительности дела обстоят несколько хуже.

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), реальные зарплаты в Казахстане, то есть с учетом инфляции, почти не растут.

В период с января по декабрь среднемесячная заработная плата в стране составила 360 765 тенге. За год номинальный показатель вырос сразу на 17,1%, что является одним из самых высоких значений среди других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако, если учесть, что инфляция в 2023 году в среднем составила 14,5%, реальный показатель средней зарплаты увеличился всего на 2,3% – это самый маленький рост в ЕАЭС.

Рост номинальной и реальной зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Для сравнения: в других странах союза реальная зарплата в перерасчете на тенге выросла следующим образом:

Армения – на 12,4%, до 306 811 тенге ;

; Беларусь – на 11,0%, до 288 227 тенге ;

; Кыргызстан – на 8,6%, до 175 042 тенге ;

; Россия – на 7,8%, до 387 942 тенге.

Номинальные зарплаты в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что даже такой незначительный реальный рост является положительным фактором.

Дело в том, что еще в начале 2023 года реальные зарплаты вообще не успевали за ростом цен. Например, по итогам первого квартала их "рост" составил -0,6% – то есть тогда зарплаты в Казахстане потеряли свою покупательную способность, что неизбежно привело к ухудшению финансового состояния граждан.