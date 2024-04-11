Скляр поручил мобилизовать аварийные бригады KEGOC в СКО

Первый вице-премьер-министр Роман Скляр проверил паводковую обстановку в нескольких районах СКО и поручил мобилизовать аварийные группы KEGOC, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Сообщается, что Роман Скляр оценил с воздуха паводковую обстановку в районе Шал акына, а также в Кызылжарском, Есильском, Жамбылском и Мамлютском районах СКО.

В ходе облета он проинспектировал готовность укрепительных работ на дамбах и местах обвалования в селах Сергеевка, Тимирязево и Степное. Первый вице-премьер также заслушал доклады акимов сельских районов и округов о заключительных противопаводковых мероприятиях и встретился с жителями села Степное.

Во время проверки работы АО "СК РЭК" (Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания) в городе Петропавловск Роман Скляр подчеркнул важность мобилизации дежурных групп и кооперации сил энергетиков с аварийными группами KEGOC для бесперебойного обеспечения города электроснабжением. Первый вице-премьер поручил специалистам KEGOC быть в постоянном контакте с РЭК.

"Энергетики оператора KEGOC окажут полную поддержку во время ЧС. Все 46 аварийных бригад РЭК должны быть мобилизованы для круглосуточного дежурства. Нужно обеспечить стабильное энергоснабжение в паводковый период. То же касается процесса обесточивания населенных пунктов, из которых уже эвакуировали граждан. Необходимо держать на контроле весь процесс для того, чтобы электричество можно было без аварий вернуть в дома по возвращении людей", — распорядился Роман Скляр.

Напомним, что строительство и укрепление всех дамб в зонах угрозы подтопления завершено. Первый вице-премьер поручил мобильным группам следить за состоянием защитных плотин и мониторить прибытие воды. Всего в Северо-Казахстанской области расширено и углублено более 162 км каналов. Укреплено 15 км дамб. Зафиксировано 17 переливов талых вод через автодороги республиканского, областного и районного значения.

Обстановка с паводком находится под особым контролем. В районах Северо-Казахстанской области и городе Петропавловске в круглосуточном режиме работают оперативные штабы.