Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Школьников из нескольких регионов Казахстана освободили от экзаменов и тестов

Опубликовано:

Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

В связи со сложной паводковой ситуацией школьники из нескольких регионов Казахстана будут освобождены от текущих экзаменов и тестов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения РК.

Официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы уточнила, что СОР и СОЧ будут отменены для учащихся некоторых областей Казахстана.

"Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия идут в штатном режиме", - заявила официальный представитель.

В Минпросвещения также сообщили о продолжении работы по организации учебного процесса, по размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах.

На сегодняшний день 2 393 ребенка уже размещены в безопасных пунктах.

Учащиеся начальных классов - в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями, школьники среднего звена - в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения "Дарын", РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11кл) - в общежитиях колледжей и ВУЗов.

"Дополнительно Министерством подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минпросвещения заявили, что школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки в детские оздоровительные центры.

Паводки в Казахстане

В настоящее время чрезвычайные ситуации местного масштаба в связи с паводком объявлены в 10 регионах Казахстана.

Согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Вчера зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также в ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Также в Министерстве водных ресурсов назвали регионы, в которых сохраняется риск подтопления.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество; п
  • огасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083187-shkolnikov-iz-neskolkih-regionov-kazahstana-osvobodili-ot-ekzamenov-i-testov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.