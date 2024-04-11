Школьников из нескольких регионов Казахстана освободили от экзаменов и тестов

В связи со сложной паводковой ситуацией школьники из нескольких регионов Казахстана будут освобождены от текущих экзаменов и тестов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения РК.

Официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы уточнила, что СОР и СОЧ будут отменены для учащихся некоторых областей Казахстана.

"Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия идут в штатном режиме", - заявила официальный представитель.

В Минпросвещения также сообщили о продолжении работы по организации учебного процесса, по размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах.

На сегодняшний день 2 393 ребенка уже размещены в безопасных пунктах.

Учащиеся начальных классов - в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями, школьники среднего звена - в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения "Дарын", РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11кл) - в общежитиях колледжей и ВУЗов.

"Дополнительно Министерством подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минпросвещения заявили, что школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки в детские оздоровительные центры.

Паводки в Казахстане

В настоящее время чрезвычайные ситуации местного масштаба в связи с паводком объявлены в 10 регионах Казахстана.

Согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Вчера зампремьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также в ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Также в Министерстве водных ресурсов назвали регионы, в которых сохраняется риск подтопления.

По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Сложнее ситуация в СКО.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

+7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;

+7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;

+7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;

+7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;

+7 (7222) 56 64 50, область Абай;

+7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;

109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество; п

огасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.