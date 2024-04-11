В Минцифры прокомментировали слухи о выделении 1,4 млрд тенге на космомониторинг паводков

В Минцифры отреагировали на информацию, что "Қазақстан Ғарыш Сапары" на космомониторинг паводковой ситуации было выделено 1,4 млрд тенге в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Информация, что за 2023-2024 годы на паводки и пожары АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" выделялись 1,4 млрд тенге, не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Отмечается, что прогнозирование паводков в рамках республиканской бюджетной программы "Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры" (предоставление космических снимков госорганам и организациям) на 2023-2024 годы не предусматривалось.

В ведомстве подтвердили, что "Қазақстан Ғарыш Сапары" предоставляет услуги космического мониторинга ЧС на основе данных дистанционного зондирования Земли госорганам в паводковый период, чтобы оперативно оценить ситуацию на местности. Однако не предоставляет прогноз паводков либо пожаров.

"При этом, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" действительно имеет опыт и компетенции по разработке методик и инструментов для проведения цифрового моделирования паводковой ситуации и расчета зарегулированного и нерегулируемого водостока.

Но мы занимаемся именно разработкой методик и инструментов и передаем их компетентным органам. Точность моделей во многом зависят от качества входных данных на конкретную территорию", — сообщили в Минцифры.

В настоящее время, по данным пресс-службы ведомства, совместно со специалистами МВРИ, МЭПР, Казгидромет и Казводхоз приступили к работе к моделированию ситуации на реках Нура (Карагандинская и Акмолинская области), реки Бухтарма (Восточно-Казахстанская область), реки Урал (Западно-Казахстанская и Атырауская области) и реки Есиль (Северо-Казахстанская область). При этом, работы в составе рабочей группы выполняются безвозмездно.

"Просим быть внимательными и не размещать ложную информацию, которая может повлечь за собой юридическую ответственность согласно законодательству Казахстана.

Мы настоятельно рекомендуем использовать только проверенные и достоверные данные в своих публикациях. В случае нарушения законодательства АО "НК «Қазақстан Ғарыш Сапары" может обратиться к компетентным органам для защиты своих прав, интересов и деловой репутации", — отмечается в сообщении.

Сегодня была наглядно продемонстрирована на картах ситуация, которая складывается с паводками в регионах. Так, согласно карте, на сегодня режим ЧС действует в двух регионах — Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Накануне по этому поводу высказывался премьер Казахстана. Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в ЗКО с учетом прогнозов второй волны паводков в западных регионах. Отмечалось, что большая вода нанесла существенный урон в России и теперь движется к Уральску и Атырау.

Еще пять областей помечены желтым — они находятся под угрозой подтопления. Это Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области. Карагандинская, Павлодарская, а также области Абай и Ұлытау помечены зеленым — там ведутся восстановительные работы.

Накануне также сообщалось, какие из водохранилищ в регионах заполнены на 100% и представляют угрозу населению. По информации на 10 апреля из зон подтопления в регионах Казахстана спасено и эвакуировано 96 472 человека, треть из которых — дети.