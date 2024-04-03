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Школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки, заявили в Минпросвещения

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Школьники сдают экзамены в аудитории
Парта. Иллюстративное фото: Uwe Anspach/Picture alliance/Getty Images

Школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки в детские оздоровительные центры, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения РК.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК, министр просвещения Гани Бейсембаев поручил отправить в лучшие летние оздоровительные центры страны детей из пострадавших от паводков регионов.

"Важно уделить особое внимание благоприятным условиям пребывания и защите прав детей с качественной организацией учебного процесса.

Комитету по охране прав детей, в первую очередь, необходимо организовать летний отдых для детей, остронуждающихся в помощи", - говорится в сообщении Министерства.

Отмечается, что начиная с 6 апреля 11 круглогодичных оздоровительных центров страны готовы принять детей с организацией учебного процесса.

Для организованной перевозки детей Министерством разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий.

Гани Бейсембаев также заявил о необходимости поддержки педагогов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за паводков.

Паводки в Казахстане

Отметим, что в этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих регионах страны.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Позже сообщалось, что на контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

1 апреля глава государства провел заседание Республиканского штаба, на котором раскритиковал работу акиматов по предотвращению паводков.

В зоне подтопления остаются еще 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

Вчера глава "Казгидромета сообщила, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам. Здесь прогнозируют паводок.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078324-shkolnikam-iz-postradavshih-ot-pavodkov-regionov-predostavyat-putevki-zayavili-v-minprosvescheniya/

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