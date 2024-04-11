Тревожные сообщения о "подтоплении Астаны" прокомментировали в областном акимате

Среди жителей Астаны и Акмолинской области распространилось сообщение о возможном подтоплении и нехватке силы в работах по паводкам. Районный акимат опроверг информацию, передает NUR.KZ.

В мессенджерах среди астанчан начало распространяться сообщение о возможном "подтоплении города".

"Астана, сейчас, если воду не остановят в (селе – прим. ред.) Жибек жолы, то вода пойдет по степи и город затопит, все населенные пункты. Дамба Вячеславская – полная, если не выдержит, то смоет всех нас", – говорится в распространяемом сообщении.

Авторы также заявляют якобы о нехватке рабочей силы.

Сообщение прокомментировали в акимате Аршалынского района Акмолинской области в Instagram.

"Информация о нехватке трудовых ресурсов в работах по паводкам является недостоверной. Сегодня в борьбе с паводками задействованы 48 единиц крупногабаритной техники, 150 человек из состава ОЧС, МИО, волонтеров, жителей села Жибек жолы.

В связи с этим сообщаем, что на данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. В случае необходимости дополнительной помощи через официальных лиц и активистов села Жибек жолы будет сделано соответствующее объявление. На сегодняшний день ситуация под контролем", – рассказали в акимате.

Кроме того, информацию прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

"По состоянию на 12:00, Астанинское водохранилище наполнено на 99%. Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция на снижение приточности в водохранилище. Ведется круглосуточный мониторинг с передачей 2-часовых данных во все заинтересованные органы.

Касательно села Жибек Жолы. Там имеется защитная дамба (контррегулятор). Местными исполнительными органами при содействии акимата Астаны принимаются все необходимые защитные меры. Астану от затопления паводковыми водами реки Есиль защищает ограждающая дамба протяженность 31 км с максимальной высотой 10 метров. Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль", – гласит сообщение.

Напомним, что три дня назад пресс-служба правительства сообщала, что премьер Олжас Бектенов проверил состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища. В Министерстве водных ресурсов и ирригации тогда заявили, что ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.

Наряду с этим премьер-министр совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области. Вчера Бектенов проверил состояние гидросооружений в ЗКО – ранее прогнозировалась вторая волна подтоплений.

Добавим, как на сегодняшний день обстоят дела с паводками в регионах Казахстана, наглядно показали на карте. А в МЦРИАП опровергли информацию о том, что на космомониторинг паводковой ситуации было выделено 1,4 млрд тенге в этом году.