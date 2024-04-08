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В Минздраве ответили на слухи о заражении питьевой воды в зоне подтоплений в Казахстане

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Мужчина набирает воду из-под крана
Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В Минздраве опровергли информацию о том, что в подтопленных районах Казахстана питьевая вода якобы заражена кишечной инфекцией – такие слухи появились в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили представители Министерства здравоохранения, в последние дни в мессенджерах и социальных сетях стали появляться фейковые сообщения в аудио- и видеоформате об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях и якобы недостаточном контроле со стороны эпидемиологической службы.

"В частности, распространяется ложная информация по случаям заражения питьевой воды кишечными инфекциями, что не соответствует действительности", – подчеркнули специалисты.

Отмечается, что в связи с паводковой ситуацией работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

"Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости стабильная, показатель регистрации инфекционной заболеваемости по нозологиям, специфичным для паводкового периода не превышает среднереспубликанский показатель прошлых лет (2022-2023 годы).

На всех объектах в целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением", – добавили в Минздраве.

Казахстанцев попросили не доверять сомнительным источникам, а также непроверенным рекомендациям от неизвестных лиц.

Ранее в Минздраве сообщали, что специалисты провели отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказалось 133 пробы.

Добавим, по данным МЧС, на данный момент в 10 регионах Казахстана объявлен режим ЧС. В двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Представители "Казгидромета" сообщали, что повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Кроме того, в воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух мужчин в Кульсары, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.

Также вчера на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081003-v-minzdrave-otvetili-na-sluhi-o-zarazhenii-pitevoy-vody-v-zone-podtopleniy-v-kazahstane/

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