Токаев поручил в срочном порядке восстановить жилье, разрушенное из-за паводков

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президенту было доложено о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства.

Министр отметил, что в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4%, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 трлн тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тыс. рабочих мест.

Главе государства доложили о состоянии строительной отрасли: в прошлом году построено 157 тыс. жилищ, в этом году планируется 172 тыс. На строительство 22 тыс. арендных квартир будет выделено более 300 млрд тенге. Через "Отбасы банк" будет запущена программа с финансированием 300 млрд тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тыс. ипотечных займов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о введении цифровой платформы E-Qazyna.kz для проведения аукционов на право недропользования в электронном формате, что значительно повысило их прозрачность и доступность. Участие в аукционах крупных мировых компаний, включая Rio Tinto и Fortescue, указывает на усиливающуюся конкуренцию за возможность исследовать потенциально богатые ресурсами месторождения в Казахстане.

Президент также был ознакомлен с приоритетными планами министерства по оказанию помощи людям, пострадавшим от паводков. В настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

Отметим, что ситуация с паводками в Казахстане все еще сложная.

По последним данным МЧС, с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Накануне премьер-министр РК Олжас Бектенов, в ходе выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков в Атырау, дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Отмечалось, что режим ЧС сохраняется в ряде регионов: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

Сегодня сообщалось, что почти 60 населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за паводковой ситуации. Они находятся на контроле МЧС.

Синоптики сообщили, что повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.