Некоторые пробы питьевой воды из затопленных районов Казахстана не соответствуют нормам
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В Минздраве сообщили, что из регионов со сложной паводковой ситуацией были взяты пробы питьевой воды – некоторые из них показали отклонение от санитарных норм, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что Министерство здравоохранения РК ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией.
Проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.
"Проведены отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказалось 133 пробы", – сообщили в Минздраве.
Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080220-nekotorye-proby-vody-iz-zatoplennyh-rayonov-kazahstana-ne-sootvetstvuyut-normam/