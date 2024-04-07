Некоторые пробы питьевой воды из затопленных районов Казахстана не соответствуют нормам

В Минздраве сообщили, что из регионов со сложной паводковой ситуацией были взяты пробы питьевой воды – некоторые из них показали отклонение от санитарных норм, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что Министерство здравоохранения РК ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией.

Проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

"Проведены отбор и исследование более 4 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказалось 133 пробы", – сообщили в Минздраве.

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.