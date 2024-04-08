"Космические тарифы": в Air Astana прокомментировали высокие цены на билеты из Атырау

Ранее в Сети были опубликованы скриншоты с высокими ценами на авиабилеты из Атырау - в регионе сейчас сложная ситуация из-за паводков. В Air Astana прояснили ситуацию, передает NUR.KZ.

Скриншоты с ценами на билеты компании Air Astana выложил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

"Вот такие ценники на билеты из Атырау, что в Алматы, что в Астану - остались только самые высокие, космические тарифы",- написал он.

На опубликованном скриншоте цены на некоторые билеты превышали 610 тыс. тенге.

Цены на билеты. Скриншот: t.me/kozachkow

Стоит отметить, что пользователи указали автору, что дорогие рейсы выполняются с пересадкой.

Компания Air Astana в своем официальном Telegram-канале сообщила, что опубликованная в Сети информация является некорректной.

"На данных скринах опубликована стоимость авиабилетов из Атырау в Алматы, Астану или Актау, однако указаны рейсы с одной или двумя пересадками в Стамбуле, а также один из сегментов представлен билетами бизнес-класса. Таким образом такие скрины вводят общественность в заблуждение",- сообщил перевозчик.

Для гарантии лучшей цены пассажиров призвали выбирать прямые рейсы в эконом-классе.

Отметим, что ситуация с паводками в Казахстане все еще сложная.

По последним данным МЧС, с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Накануне премьер-министр РК Олжас Бектенов, в ходе выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков в Атырау, дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Отмечалось, что режим ЧС сохраняется в ряде регионов: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

Сегодня сообщалось, что почти 60 населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за паводковой ситуации. Они находятся на контроле МЧС.

Синоптики сообщили, что повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.