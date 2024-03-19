Гибель семьи при оползне в Алматы: как живут родные погибших 40 дней спустя

Родственница семьи, погибшей из-за схода оползня в Алматы, рассказала, как близкие и друзья переживают утрату, а также оказали ли местные власти обещанную помощь, передает корреспондент NUR.KZ.

18 марта прошло 40 дней с момента гибели семьи из-за схода оползня в Алматы. Супруги и двое сыновей погибли под завалами собственного дома.

Выжил только старший сын - 20-летний Дмитрий Шин, который в момент трагедии был на учебе в Москве. В один момент он потерял маму, отчима и двух родных братьев. Близнецам Денису и Сергею 18 апреля исполнилось бы 17 лет.

"Дмитрий вернулся в Москву и продолжает обучение в МГУТУ им. Разумовского. Старается быть сильным, насколько это возможно, потеряв самых любимых и самых близких. Друзья и однокурсники ему помогают, всячески поддерживают", - рассказывает тетя Дмитрия Людмила.

Также женщина отметила, что со стороны акимата Медеуского района была оказана помощь в организации похорон и поминальных обедов, а также координация по административным вопросам.

"Из материальной помощи непосредственно Дмитрию - только затраты на обучение в виде благотворительной помощи от подрядной организации. Хочу выразить огромную благодарность и признательность всем, кто не остался равнодушным к горю и помогал всем, чем мог. Поддержка, которая была оказана без участия государства, на данный момент самая значительная. Спасибо от всей души", - говорит Людмила.

Семья Шин. Фото: из личного архива

Рассказала родственница семьи и о судьбе дома, от которого оползень оставил одни обломки.

"На месте трагедии все тот же след, разрезавший нашу жизнь на до и после. Вопрос с возмещением зашел в тупик. Действующее законодательство не предполагает справедливой компенсации за причиненный ущерб.

Дмитрий, как единственный наследник, не может получить даже той суммы, которую он мог бы получить, если бы дом не был разрушен, а земельный участок не изуродован. Компенсация морального вреда даже не обсуждается. Акимат перекладывает все на причинителя вреда. А кто причинил вред, должно установить следствие", - рассказывает Людмила.

Женщина отмечает, что вся семья переживает огромную утрату, восполнить которую невозможно. Скорбят и одноклассники погибших мальчиков Дениса и Сергея, которые тяжело переживают потерю. В память о братьях друзья и одноклассники подготовили трогательный видеоролик, подписав, что Денис и Сергей были огромной и неотъемлемой частью их жизни.

"Они были рождены для того, чтобы делать этот мир лучше. Хоть и по крови они были идентичны, но до мозга костей разные. Сколько бы фотографий, сколько бы видео ни оставалось в архивах наших телефонов, но самые важные воспоминания остаются лишь в наших сердцах и памяти", - написали одноклассники Дениса и Сергея.

Сход оползня в Алматы

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Находясь на месте ЧП, аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал о доме, который пострадал во время схода оползня в Алматы.

А жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Позже глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома.

В интервью корреспонденту NUR.KZ старший сын семьи Дмитрий Шин, рассказал, как узнал о трагедии. Также парень сообщил, что жители района долго жаловались на строящиеся выше дома.