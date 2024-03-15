"Создай уют дома, приберись в подъезде": Токаев дал совет, с чего начать менять мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на заседании Национального курултая, где высказался о важности закона и порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Еще одна наша основополагающая ценность – закон и порядок. "Перед законом все равны" – этот принцип для нас непоколебим. Каждый гражданин должен хорошо понимать, что государство никогда не допустит вседозволенности и хаоса", – отметил президент.

Он подчеркнул, что закон должен неукоснительно соблюдаться всеми и везде, в том числе в социальных сетях. По его словам, любые антизаконные, деструктивные действия и намеренные провокации будут жестко пресекаться.

"Мы будем неизменно следовать принципу: "созидательному плюрализму – полновесное да, разрушительному радикализму – решительное нет". Порядок в стране начинается с каждого из нас. Недаром говорят, что если хочешь реально изменить мир к лучшему, начни с самого элементарного: создай уют дома, приберись на рабочем месте, в подъезде, во дворе, веди себя подобающим образом в обществе", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая.

На нем глава государства, высказался о значимости казахского языка, напомнил о недавней смене правительства, заявив, что Казахстану недостаточно решать лишь экономические задачи, а также предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Еще президент рассказал о подземных мечетях в Казахстане и высказался о людях "закутанных в черные одеяния".

Отметим, что идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом еще в марте 2022 года.

Первое заседание состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, а второе – в июне прошлого года в Туркестане.