Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Создай уют дома, приберись в подъезде": Токаев дал совет, с чего начать менять мир

Опубликовано:

Фонтаны возле гостиницы "Казахстан"
Фонтаны возле гостиницы "Казахстан". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на заседании Национального курултая, где высказался о важности закона и порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Еще одна наша основополагающая ценность – закон и порядок. "Перед законом все равны" – этот принцип для нас непоколебим. Каждый гражданин должен хорошо понимать, что государство никогда не допустит вседозволенности и хаоса", – отметил президент.

Он подчеркнул, что закон должен неукоснительно соблюдаться всеми и везде, в том числе в социальных сетях. По его словам, любые антизаконные, деструктивные действия и намеренные провокации будут жестко пресекаться.

"Мы будем неизменно следовать принципу: "созидательному плюрализму – полновесное да, разрушительному радикализму – решительное нет". Порядок в стране начинается с каждого из нас. Недаром говорят, что если хочешь реально изменить мир к лучшему, начни с самого элементарного: создай уют дома, приберись на рабочем месте, в подъезде, во дворе, веди себя подобающим образом в обществе", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая.

На нем глава государства, высказался о значимости казахского языка, напомнил о недавней смене правительства, заявив, что Казахстану недостаточно решать лишь экономические задачи, а также предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Еще президент рассказал о подземных мечетях в Казахстане и высказался о людях "закутанных в черные одеяния".

Отметим, что идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом еще в марте 2022 года.

Первое заседание состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, а второе – в июне прошлого года в Туркестане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069154-sozday-uyut-doma-priberis-v-podezde-tokaev-posovetoval-s-chego-nachat-menyat-mir/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.