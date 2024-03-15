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"Все об этом знают": Токаев высказался о людях, закутанных в черные одеяния

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Касым-Жомарт Токаев на курултае
Касым-Жомарт Токаев на курултае. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о людях, закутанных в черные одеяния, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Токаев в ходе выступления назвал важнейшей задачей укрепление национальной идентичности народа.

"В интервью газете "Egemen Qazaqstan" я говорил о том, что нам следует начать по-новому отмечать Наурыз. Буквально на днях была принята специальная концепция. Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом.

При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В пример Токаев привел праздничный период, начинающийся с Көрісу күні.

"Один из них посвящен национальной одежде, по которой нас должны узнавать в мире. В прошлом году во время проведения ауызашара я специально останавливался на этом вопросе. Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас.

Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Все об этом знают. И это не чужие люди, а наши сограждане.

Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность", - отметил президент.

Ранее сообщалось о том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в третьем заседании Национального курултая в Атырау.

Напомним, 15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

Между тем, первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне прошлого года в Туркестане.

Согласно документу, Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Орган состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069061-vse-ob-etom-znayut-tokaev-vyskazalsya-o-lyudyah-zakutannyh-v-chernye-odeyaniya/

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