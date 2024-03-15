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Токаев рассказал о подземных мечетях в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан стал членом комитета всемирного наследия ЮНЕСКО – и эту возможность надо использовать, передает корреспондент NUR.KZ.

"В прошлом году Казахстан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать.

Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение.

В нашей стране много уникальных природных и исторических объектов. Одно из таких неповторимых мест, наша национальная гордость – плато Устюрт. Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры.

Еще одна удивительная достопримечательность этих мест – подземные мечети. На западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга", - заявил Токаев.

Он добавил, что это свидетельство самобытных духовных традиций народа, имеющие глубокие корни.

"Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие.

Поручаю уполномоченным органам совместно с Национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069079-tokaev-rasskazal-o-podzemnyh-mechetyah-v-kazahstane/

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