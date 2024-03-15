В аэропорту Алматы объяснили многочасовые задержки рейсов

В аэропорту Алматы объяснили задержки рейсов, которые возникли из-за сильного снегопада, который начался вчера вечером, передает корреспондент NUR.KZ.

"Метеоусловия вчера привели к тому, что аэропорт был вынужден принять решение о закрытии на 2 часа. Решение было обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полетов в вопросе противообледенительной обработки. Интенсивность осадков не позволяла обеспечить необходимое время защитного действия противообледенительной жидкости.

Вторая причина - скопление воздушных судов из-за задержек на вылете и ограниченного места стоянок. Во время закрытия аэропорт вел активную работу по очитке ВВП и перронов, также обеспечивали пассажиров питанием и напитками. В настоящий момент количество задержанных рейсов составляет порядка 15, аэропорт работает в штатном режиме. Сейчас задержки - последствие вчерашних сбоев.

Вчера были особо сложные метеоусловия. Вчера был мокрый, тяжелый снег, смыть который требовалось порядка часа с воздушных судов", - рассказала Татьяна Волошина, директор департамента по наземному обслуживанию Международного аэропорта Алматы.

По ее словам, сегодня к 8-9 часам вечера расписание полетов нормализуется.

"На данный момент аэродром полностью очищен, ВВП, стояночные места в идеальном состоянии. Противообледенительная обработка осуществляется по мере заказов от авиакомпаний", - добавила Татьяна Волошина.

Напомним, в Алматы с вечера вторника до сегодняшнего утра продолжался снегопад - город буквально засыпало снегом. Со вчерашнего обеда до 5 часов утра в мегаполисе выпало 15 сантиметров снега. В акимате рассказали, как борются с последствиями непогоды.

Вчера из-за непогоды движение в Алматы парализовало - на дорогах наблюдались пробки до 11 баллов. Сегодня в полиции рассказали, что за минувшие сутки в южной столице зарегистрировали 22 ДТП.

Отметим, что вчера из-за непогоды в аэропорту приостановили прием рейсов и задержали рейсы на вылет. Сообщалось, что временно невозможно производить противообледенительную обработку. Работа аэропорта была возобновлена лишь к 10 часам вечера.

К слову, сами алматинцы выразили недовольство непогодой: горожане признаются, что ждали весну, а "снова пришла зима".