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"Надоело, если честно": алматинцы недовольны весенним снегопадом (видео)

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Машина едет по улице
Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы два дня подряд шел снег - южную столицу буквально засыпало в начале весны. Горожане недовольны, а синоптики предупреждают, что осадки продолжатся и сегодня.

Как сообщалось ранее, снегопад в Алматы начался во вторник, 12 марта, вечером. Снег шел всю ночь и продолжился и в среду. Первые последствия непогоды алматинцы наблюдали уже утром - под тяжестью снега огромное дерево рухнуло на автомобиль. У машины вырвано зеркало, пострадало крыло и фары.

Как сообщает "Первый канал "Евразия", погода нанесла урон не одному автовладельцу.

"Заднее лобовое стекло полностью пробило, крышу помяло в двух или трех местах. На пороге маленькие осколки имеются, и бампер полностью сломали, нижнюю губу.

Данное дерево принадлежит акимату Ауэзовского района, в его собственности. В прошлом году, осеню 2023 года была срубка этих деревьев в аварийном состоянии. И мы, все соседи, говорили, что необходимо срубить его. Оказалось безрезультатно", - пожаловался владелец авто Ернарбек Егембердиев.

По данным телеканала, в результате падения деревьев пострадало не менее 7 машин. В ДЧС попросили водителей не оставлять авто под деревьями - выпавший снег очень тяжелый, и старые деревья не выдерживают его тяжести.

Сами горожане к выпавшему снегу отнеслись по-разному.

"Это прикольно, что весной снег падает. – Нравится? – Да. – Настроение поднялось? – Классно!", "У природы нет плохой погоды", "Надоело, если честно. Слишком много", - признались алматинцы.

А дети и иностранные туристы снегопаду только рады.

Между тем спасатели опасаются, что мокрый снег может вызвать сход лавин в горах.

"В связи с обильным снегопадом мы установили контрольно-пропускные пункты в лавиноопасных районах. Сейчас 165 опасных зон", - рассказали в "Казселезащите".

В ведомстве призывают жителей и гостей города воздержаться от поездок в горы.

Телеканал "Астана" сообщает, что прошедший снегопад вызвал коллапс на дорогах и стал причиной девяти ДТП.

"С 4 часов утра по 12 часов дня в городе зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Три из них с пострадавшими", - рассказали в полиции.

К счастью, с серьезными травмами в больницу скорой неотложной помощи никто не обратился. Но заторы на дорогах заставили алматинцев понервничать и массово опоздать на работу.

"Из-за снегопада на дорогах как обычно образовали пробки, из-за чего опаздываем на работу", "Автобусов очень долго нет, поэтому я опаздываю". "По Райымбека заторы сильные. Поэтому я сейчас вынужден менять маршрут и иду по Аблайхана", "Ждали весну, а пришла зима", - поделились горожане впечатлениями.

К слову, коммунальные службы продолжили устранять последствия непогоды даже после того, как снегопад закончился.

Отметим, что сегодня, согласно прогнозу синоптиков, в городе вновь ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067969-nadoelo-esli-chestno-almatintsy-nedovolny-vesennim-snegopadom-video/

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