Снегопад в Алматы: свыше 20 ДТП произошло на дорогах города за сутки

22 ДТП зарегистрировали стражи порядка Алматы за минувшие сутки - накануне на Алматы обрушился сильный снегопад, также наблюдались пробки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщили в полиции, 25 экипажей полка патрульной полиции и специализированного батальона осуществляли сопровождение снегоуборочной техники в момент ликвидации последствий обильного снегопада.

Стражи порядка рассказали о произошедших во время непогоды авариях.

"Всего за минувшие сутки в городе произошло 22 ДТП. Погибших нет. Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, не уважительно относятся друг к другу, пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом", – сообщил начальник управления МПС ДП города Алматы Серик Шумаев.

В связи с ухудшением погодных условий, стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности. Горожан также призвали к усилению мер безопасности.

Напомним, снегопад в Алматы начался во вторник, 12 марта, поздним вечером. В среду утром сообщалось, что за ночь в предгорных районах города выпало до 10 см снега. На днях алматинцы выразили недовольство непогодой - горожане признаются, что ждали весну, а "снова пришла зима".

Снегопад продолжился и 14 марта. Как рассказали в акимате, с 15:30 14 марта до 5:00 15 марта в Алматы выпало 15 см снега.

Стоит отметить, что вчера вечером ситуация ухудшилась: город был буквально парализован - наблюдались пробки в 11 баллов.

Из-за непогоды в аэропорту приостановили прием рейсов и задержали рейсы на вылет. Сообщалось, что временно невозможно производить противообледенительную обработку. Позже в воздушной гавани доложили о ситуации с рейсами и возобновлении работы аэропорта.