В аэропорту Алматы доложили о ситуации с рейсами

Ранее из-за снегопада алматинский аэропорт был вынужден ввести ограничения на прилет и вылет самолетов. Ситуация чуть изменилась, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что погодные условия стабилизируются. Возобновлена работа по обслуживанию рейсов на прилет и на вылет", – сообщили в аэропорту Алматы.

Ранее в Алматы были приостановлены авиарейсы: сообщалось, что из-за ухудшившихся погодных условий временно невозможно было производить противообледенительную обработку.