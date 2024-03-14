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В аэропорту Алматы доложили о ситуации с рейсами

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее из-за снегопада алматинский аэропорт был вынужден ввести ограничения на прилет и вылет самолетов. Ситуация чуть изменилась, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что погодные условия стабилизируются. Возобновлена работа по обслуживанию рейсов на прилет и на вылет", – сообщили в аэропорту Алматы.

Ранее в Алматы были приостановлены авиарейсы: сообщалось, что из-за ухудшившихся погодных условий временно невозможно было производить противообледенительную обработку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068563-v-aeroportu-almaty-dolozhili-o-situatsii-s-reysami/

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