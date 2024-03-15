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Как в Алматы борются с последствиями двухдневного снегопада (фото, видео)

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Колонны спецтехники
Колонны спецтехники. Фото: акимат Алматы

В Алматы два дня подряд - в среду и четверг - шел снег. О ликвидации последствий непогоды рассказали в акимате, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в акимате, с 15:30 14 марта до 5:00 15 марта в Алматы выпало 15 см снега.

Ночью от снега город очищали 367 единиц техники и 171 дорожный рабочий.

"Силами 148 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов. По состоянию на 07:00 использовано 1193 тонны", - говорится в сообщении ведомства.

С 8 часов вечера до 6 часов утра с улиц мегаполиса сгребали снег 16 колонн машин в сопровождении патрульных авто дорожной полиции.

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

По состоянию на 07:00 вывезено 520 кубометров снега. После утреннего часа пик вывоз снега будет продолжен, отметили в акимате.

Сейчас 160 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники продолжают уборку тротуаров и мест общего пользования.

"Ведется очистка заездов к социально значимым объектам, остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов.

С 08:00 запланирован выход 394 единиц спецтехники, в том числе 145 пескоразбрасывателей, 169 тротуароуборочной техники и 602 дорожных рабочих", - заключили в акимате.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: акимат Алматы

В акимате, ссылаясь на госметеослужбу "Казгидромет", сообщают, что сегодня в городе ожидается до 2 градусов тепла, осадков не будет.

Напомним, снегопад в Алматы начался во вторник, 12 марта, поздним вечером. В среду утром сообщалось, что за ночь в предгорных районах города выпало до 10 см снега.

Алматинцы выразили недовольство непогодой - горожане признаются, что ждали весну, а "снова пришла зима".

К слову, вчера вечером ситуация действительно ухудшилась: город был буквально парализован - наблюдались пробки в 11 баллов. Из-за непогоды в аэропорту приостановили прием рейсов и задержали рейсы на вылет. Сообщалось, что временно невозможно производить противообледенительную обработку. Позже в воздушной гавани доложили о ситуации с рейсами и возобновлении работы аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068638-kak-v-almaty-boryutsya-s-posledstviyami-dvuhdnevnogo-snegopada/

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