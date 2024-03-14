Город парализован: пробки в 11 баллов образовались в Алматы из-за снегопада

Сильные пробки наблюдаются в Алматы сегодня 14 марта - к вечеру в городе резко ухудшилась погода, начался снегопад, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации 2ГИС, в городе наблюдаются пробки в 11 баллов.

Алматинцы делятся своим недовольством в Сети.

"Да что такое, уже полтора часа стою", "Поменяю Lexus на вертолет", "С тоннеля полчаса выезжаем", "Пробка - капец", - писали они.

Пробки в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Отметим, синоптики предупреждали алматинцев о снегопаде - ранее в городе прогнозировали трехдневный снегопад, с 13 по 15 марта.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ

В акимате Алматы сегодня отмечали, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Ожидается, что снег будет идти до 4 утра 15 марта - предполагается, что выпадет от 8 до 10 см снега.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ

ДЧС южной столицы обратился к жителям Алматы - спасатели призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада.

Стоит отметить, что алматинцы недовольны весенним снегопадом. Накануне из-за снега в одном из микрорайонов Алматы на припаркованные машину рухнуло дерево.