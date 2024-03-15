Потепление до +20 и сильные осадки: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

Постепенное повышение температуры прогнозируют по Казахстану в ближайшие дни, с 16 по 18 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В предстоящие трое суток на западе, северо-западе, в конце недели на востоке Казахстана, а также 17-18 марта в Кызылординской области с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неустойчивый характер погоды - ожидается, что пройдут осадки.

Сильные осадки в виде дождя и снега - 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а 16 и 17 марта сильный дождь пообещали в Мангистауской области.

Погода без осадков установится 16-17 марта в Туркестанской области, 17-18 марта в северных, юго-восточных и центральных областях страны, 18 марта на востоке Казахстана.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, а на севере, востоке и в центре - низовая метель.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха в южной половине республики до +8...+20 градусов, в северной половине до 0...+8 градусов.

Отметим, ранее синоптики прогнозировали, что потепление в Казахстане начнется с 16 марта - до этого в регионах пройдут осадки, местами сильные снегопады.

По оценке специалистов "Казгидромета", до конца марта ожидается повышение температурного фона, что приведет к интенсивному снеготаянию и угрозе подтопления. Особое внимание необходимо уделить приграничным регионам с Российской Федерацией.

На днях паводки обсудили и в Астане - отмечалось, что в городе начата подготовка к паводкам, так как в этом году выпало осадков почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, в марте и апреле в городе ожидаются обильные осадки.