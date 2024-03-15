"Задействована вся техника": на жалобы пассажиров ответили в аэропорту Алматы

В соцсетях пассажиры, прилетевшие в Алматы, жалуются, что они по несколько часов сидят в самолете. В аэропорту прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на авиагавань.

Как сообщили в Международном аэропорту Алматы, из-за сложных метеоусловий были задержки рейсов. После стабилизации обстановки аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди.

"В работе были задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены. В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест.

Также сообщаем, что в работе были задействованы все пассажирские трапы. Информация о нехватке трапов не соответствует действительности", - говорится в сообщении авиагавани.

Напомним, в Алматы с вечера вторника до сегодняшнего утра продолжался снегопад - город буквально засыпало снегом. Со вчерашнего обеда до 5 часов утра в мегаполисе выпало 15 сантиметров снега. В акимате рассказали, как борются с последствиями непогоды.