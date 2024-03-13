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Когда в Алматы закончится снегопад, рассказали в акимате

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Снежная улица
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы со вчерашнего дня продолжается снегопад. В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Согласно информации управления развития коммунальной инфраструктуры южной столицы, во вторник, 12 марта, в 22:30 в Алматы начался дождь, который потом перешел в мокрый снег. За ночь в предгорных районах города выпало до 10 см снега.

Ночью в городе работали 52 оперативные мобильные бригады, которые обеспечивали беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям.

"Для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений организован выход 465 единиц спецтехники, 18 мотопомп и 140 дорожных рабочих. Имеется 2200 мешков с песком", - рассказали в ведомстве.

На 07:00 подтоплений в городе не зафиксировали.

На местах дислокаций дежурят 139 пескоразбрасывателей. В верхних районах посыпано 120 тонн противогололедных материалов.

"С 5 часов утра организовано 6 колонн по сгребанию снега в верхней части города. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в акимате, ссылаясь на данные "Казгидромета", ожидается, что снегопад прекратится к трем часам дня.

Между тем в Шымкенте из-за продолжительных проливных дождей затопило 10 улиц, 15 дворов и частный дом. Горожане делятся в соцсетях кадрами, на которых видно залитые водой улицы.

Накануне в "Казгидромете" также предупредили о возможных подтоплениях жителей Западно-Казахстанской области. Здесь с 14 по 16 марта ожидается резкое потепление и связанные с ним интенсивное снеготаяние и подъем уровня воды на реках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067399-kogda-zakonchitsya-snegopad-v-almaty-rasskazali-v-akimate/

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