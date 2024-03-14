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Аэропорт Алматы закрылся на прилет

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аэропорт Алматы закрывается на прилет из-за погодных условий - сегодня в южной столице резко ухудшилась погода, начался снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи со сложными погодными условиями временно невозможно производить противообледенительную обработку. До улучшения метеоусловий приостановлены вылеты из Алматы", - сообщили в воздушной гавани.

Также сообщается, что с 19:00 по местному времени аэропорт Алматы закрывается на прилет.

Международный аэропорт Алматы возобновит свою деятельность как только улучшатся погодные условия.

Отметим, синоптики предупреждали алматинцев о снегопаде - ранее в городе прогнозировали трехдневный снегопад, с 13 по 15 марта.

В акимате Алматы сегодня отмечали, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Ожидается, что снег будет идти до 4 утра 15 марта - предполагается, что выпадет от 8 до 10 см снега.

ДЧС южной столицы обратился к жителям Алматы - спасатели призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада.

Также мы писали, что сильные пробки наблюдаются в Алматы сегодня 14 марта - около 18:00 пробки достигли 11 баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068524-aeroport-almaty-zakrylsya-na-prilet/

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