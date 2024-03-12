Макрон поздравил молодых казахстанцев с помолвкой и рассказал о подарке Токаева (видео)

Казахстанец Санжар Тайжан сделал своей девушке предложение на смотровой площадке Эйфелевой башни, когда, как оказалось, в это же время ее посещал и президент Франции Эммануэль Макрон, передает NUR.KZ.

Молодая пара успела заснять на видео весьма необычного "гостя" своего помолвочного процесса, и даже побеседовать с ним. Видео опубликовано в Instagram.

"Я сделал предложение своей любимой девушке. Президент Франции - Э.Макрон поздравил нас с помолвкой через несколько часов", - сообщает в своем посте пользователь Санжар Тайжан.

Судя по кадрам, казахстанцам удалось побеседовать с президентом Франции.

В беседе пара рассказала, что сегодня у них состоялась помолвка, с чем их и поздравил Макрон. Он также поинтересовался у ребят, откуда они родом, и, услышав о Казахстане, сразу вспомнил о президенте Токаеве и подаренных им щенках породы тазы.

Видео вызвало немало откликов у пользователей - многие из них поздравили новоиспеченную пару с важным событием и таким интересным поворотом событий.

"Поздравляю, Санж! Новый левел";

"Ого, как круто, поздравляю Вас!";

"Мои поздравления, Санжар! С очередными подписчиками", - пишут пользователи под постом.

Напомним, что 1 ноября 2023 года в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, где в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. После президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.

В феврале этого года стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эммануэлю Макрону щенков тазы, которые прибыли в Париж и даже получили клички - Жюль и Жанна.