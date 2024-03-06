Сейсмостойкость телебашни "Кок-Тобе" в Алматы подверг сомнению японский ученый

Японский ученый выразил обеспокоенность телебашней "Кок-Тобе" в Алматы. Он говорил, что в случае сильного землетрясения многие строения в городе могут не выдержать, передает телеканал 24.KZ.

После сильного землетрясения 4 марта специалисты проверили по Алматы 16 тысяч объектов на сейсмостойкость – жилые дома, социальные и административные здания. Проверка продолжится.

"Первый этап был в 2017-2018 годы, где было проверено 10525 объектов. Из них порядка 30% зданий не соответствуют требованиям, являются не сейсмостойкими. В этот список входит не только жилье. То есть люди иногда путают, что, если, например, в городе порядка 20 тысяч зданий, значит 30% только жилье. Это не так. Туда входят социальные объекты, школы, больницы, детсады, поликлиники, административные здания, акиматы и жилье", – говорит управляющий директор по производству АО "КазНИИСА" Ералы Шокбаров.

Гостиницу "Казахстан" проверяли на сейсмостойкость еще в 1970-е годы – эксперимент показал, что здание устоит даже при землетрясении в 8 баллов, так как его строили с учетом антисейсмических требований. При этом по другому символу Алматы – телебашне "Кок-Тобе" – есть вопросы.

"Японский ученый, профессор из университета Осака, который защищал свою докторскую диссертацию в Казахстане, говорил, что Алматы подвергнется землетрясению, и многие здания у нас не подготовлены влиянию сейсмических ударов.

Особенно он беспокоился о телебашне в Алматы, которая построена в далекие годы, имеет уже старые конструкции. То есть японцы беспокоятся больше, чем мы об Алматы и южном Казахстане. Потому что у нас имеются мощные разломы, идентичные как в Японии", – сказал президент казахстанской геотехнической Ассоциации Аскар Жусупбеков.

По словам специалистов, ключевая проблема в городе связана с необходимостью повышения статуса архитекторов – после сдачи объекта они теряют контроль за эксплуатацией здания.

Землетрясение в Алматы

4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек – 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Вчера министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.

Сегодня ранним утром в городе снова почувствовали толчки.