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259 раз позвонили по горячей линии после землетрясений на юго-востоке Казахстана

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Работа оперативных служб МЧС
Работа оперативных служб МЧС. Фото: МЧС РК

Оперативные службы ДЧС Алматы и двух соседних областей дежурили круглосуточно, поступило свыше 250 звонков от жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Было организовано круглосуточное дежурство оперативных групп МЧС, ДЧС Алматы, Алматинской и области Жетісу.

️На телефон горячей линии поступило 259 звонков информационного характера", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Сильное землетрясение в Алматы

Основное мощное землетрясение произошло накануне в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Повторные толчки были в 12:54 (ощутимость в Алматы составила 2 балла), а также в 13:27 в 258 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. В Казахстане ощутимости не было.

По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако изначально, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было.

Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины появились и в здании одного из вузов Алматы. В акимате прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате - о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Сообщалось об одном пострадавшем - 18-летнем жителе Алматы.

Позже об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064506-259-raz-pozvonili-po-goryachey-linii-posle-zemletryaseniy-na-yugo-vostoke-kazahstana/

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