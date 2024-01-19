Как повлияет смена часового пояса на здоровье и счета за электричество в Казахстане, рассказали эксперты

Единый часовой пояс установят в Казахстане в ночь с 29 февраля на 1 марта. Эксперт в области энергетики и врач рассказали, как перевод часов отразится на алматинцах, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанцы будут тратить больше электроэнергии, считает эксперт по энергетике Асет Наурызбаев.

"Особенно страдать будут те регионы, которые далеко находятся от середины часового пояса, к которому мы привязались, UTC+5. Кто дальше всего от него расположен, те будут жить в неестественных условиях.

Большая часть страны попадет в период времени, когда разойдется естественное освещение и рабочий ритм. Люди будут вынуждены жечь электроэнергию, чтобы было светло. Большую часть времени придется сидеть в темноте. Например, находясь в офисе, на час раньше придется включать свет и тратить электроэнергию", - отмечает Асет Наурызбаев.

Большая финансовая нагрузка ляжет на рядовых потребителей в квартирах и домах, так как вечернее время большинство алматинцев проводит дома.

"Время использования приборов освещения вырастет. От того, что темнеет раньше, электричество будет больше тратиться. Освещение на улице, в домах. Этот объем вырастет. А значит, и платить за электроэнергию будут больше, в основном, обычные потребители", - говорит эксперт.

Однако величину пиковых нагрузок смена часового пояса не изменит, отмечает Асет Наурызбаев. А значит, и вреда и без того изношенным электросетям не принесет.

Смена часового пояса вызовет дискомфорт у большинства людей, считает доцент кафедры патофизиологии КазНМУ имени Асфендиярова Бауржан Касенов. Такой фактор, как перевод времени даже на один час, скажется на циркадном ритме человека, независимо от того "жаворонок" он или "сова".

"А циркадный ритм у большинства людей встроенный, врожденный. Это гены регулируют, когда и сколько мелатонина выработать, чтобы человек уснул. При смене часов, вероятно, у многих будет сонливость.

Это может вызвать недомогания. Потому что сонливость будет днем, а надо выполнять работу. Естественной реакцией будет состояние стресса. Но не у всех", - делится мнением Бауржан Касенов.

Сложнее придется людям с заболеваниями сердца и сосудов, в частности пациентам с высоким давлением. Потому что стресс для организма неизменно приведет к его повышению.

"В этот период обязательно нужно следить за давлением. Измерять его утром и в течение дня. Если увидели ухудшение состояния, то принимать меры, вплоть до обращения в поликлинику или в "скорую" в зависимости от того, насколько тяжелое состояние", - говорит доцент.

Главная рекомендация для всех в этом вопросе - высыпаться. В среднем человеку для этого необходимо восемь часов. Циркадная перестройка занимает около 10 дней. Но в некоторых случаях может потребоваться несколько месяцев, отмечает Бауржан Касенов.

Ранее в Минторговли и интеграции сообщили, что мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад. Таким образом, ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5). Ввести единый часовой пояс предложили ввести казахстанские ученые и эксперты, вошедшие в рабочую группу. Они сошлись во мнении, что переход на UTC+5 - наиболее правильный и оптимальный вариант.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. По его словам, разница между административным и природным временем почти во всех регионах будет минимальна.

В декабре прошлого года эту идею поддержали и ученые. По их мнению, часовой пояс UTC+6, по которому живет большая часть Казахстана, не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.