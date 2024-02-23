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30 лет независимости Казахстана

Единый часовой пояс в Казахстане: Минцифры сделало важное заявление

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Мужчина смотрит на наручные часы
Наручные часы. Иллюстративное фото: James Brokensha Photography / Getty Images

В ночь на 1 марта весь Казахстан за исключением нескольких областей перейдет на единый часовой пояс. Минцифры в связи с этим сообщило о проводимой подготовке, передает NUR.KZ.

В ночь с 29 февраля на 1 марта весь Казахстан перейдет на единый часовой пояс. В связи с этим Минцифры на официальном сайте сообщило, что предприняло следующие меры:

Первое. МЦРИАП официально известило международные организации IANA (Администрация адресного пространства интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана на единый часовой пояс.

Наряду с этим их попросили обновить информацию в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для нашей страны.

Казахстанцев призвали активировать соответствующие обновления на операционных системах (например, Android и IOS).

Второе. Операторы связи по приказу министра:

  • подготавливают необходимые настройки своих информсистем;
  • принимают меры по уведомлению абонентов и пользователей через свои каналы обслуживания (рассылка текстовых сообщений, информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении);
  • готовят техническую инфраструктуру для стабильности предоставляемых услуг связи, включая интернет, а также для предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Тем временем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062708-edinyy-chasovoy-poyas-v-kazahstane-mintsifry-sdelalo-vazhnoe-zayavlenie/

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