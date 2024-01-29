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25 часов в сутках: как должны оплатить лишний час ночной смены при переводе времени в Казахстане

Опубликовано:

Часы
Часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Минтруда Казахстана рассказали, как должны оплачивать работникам ночной смены лишний трудовой час, который образуется из-за перевода времени, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь с 29 февраля на 1 марта в большей части Казахстана переведут время на час назад. Таким образом, в эти сутки у тех, кто работает в ночную смену, появится дополнительный трудовой час. Мы выяснили в Минтруда, как должен регулироваться вопрос оплаты за это время между работодателем и работником.

В Министерстве сообщили, что в соответствии со статьей 79 Трудового кодекса работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником.

"Учету подлежит отработанное и неотработанное работником время. При этом отдельно учитываются время сверхурочных работ, работы в ночное время, выходные, праздничные дни, дни командировок. Форма и порядок ведения учета рабочего времени определяются актом работодателя.

Согласно статье 110 Кодекса, каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника", - рассказали в ведомстве.

В Минтруда добавили, что, согласно пункту 1 статьи 103 Кодекса заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.

"В связи с изложенным считаем, что оплата труда за работу в ночное время при переводе часов должна производиться за фактическое время работы работника, с оплатой в повышенном размере в соответствии со статьей 110 Кодекса.

Также условия оплаты труда, определенные соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан", - добавили в Министерстве.

Кроме того, если отработанное работником время превысит норму рабочих часов - 40 часов - в месяц, то работодатель должен будет оплатить часы сверхурочной работы в полуторном размере в соответствии со статьей 77 Трудового кодекса РК, сообщили в Минтруда.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

Напомним, в январе 2023 года в МТИ сообщили, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058107-25-chasov-v-sutkah-kak-dolzhny-kazahstantsam-oplatit-lishniy-chas-nochnoy-smeny-pri-perevode-vremeni/

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