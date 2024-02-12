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"Хаотичное строительство, нарезка дорог": эксперт назвал причины схода оползней в Алматы

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Оползень
Оползень. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замруководителя ГУ "Казселезащита" Мурат Касенов во время брифинга на площадке РСК рассказал о причинах, по которым происходят оползни, передает корреспондент NUR.KZ.

"Активизация оползневых процессов в горных районах в последние годы обусловлена как природными, так и техногенными факторами. До настоящего времени в низкогорной и среднегорной зонах наблюдалось интенсивное хаотичное строительство жилых домов и других объектов без соблюдения норм и требований по строительству на просадочных грунтах.

Производилось устройство водопроводных сетей, подготовительных работ без учета оползневой опасности и риска схода оползней и обвалов с подрезкой склонов, а также без учета нагрузки и перегрузки на склонах гор.

Активно проводились работы по нарезке автодорог на склонах гор и подрезка склонов горы под строительство жилых домов, зданий. При этом канализационные и водопроводные трубы существовали формально, фактически они не были герметичными", - сообщил Касенов.

В зону воздействия оползней все чаще попадают люди, жилые, хозяйственные объекты, добавил спикер. Периодически специалистами "Казселезащиты" проводятся обследования со специалистами сторонних организаций.

В прошлом году было проведено более 1000 обследований. Рекомендации выдавались и местным исполнительным органам, и жителям, чьи объекты находятся в зонах оползневого риска.

"Оползни природного генезиса активизируются в основном в весенний период, техногенного характера – в течение всего года", – сообщил Касенов.

Сход оползня в Алматы

Напомним, 8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Находясь на месте ЧП, аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал о доме, который пострадал во время схода оползня в Алматы.

А жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщали специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Позже глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060536-haotichnoe-stroitelstvo-narezka-dorog-ekspert-nazval-prichiny-shoda-opolzney-v-almaty/

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