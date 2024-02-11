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Огромную пробку на трассе в Актюбинской области объяснили в Минтрансе (видео)

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Затор на трассе
Затор на трассе в Актюбинской области. Фото: t.me/qazavtojol

Из-за непогоды между Хромтау и селом Карабутак в Актюбинской области образовался затор в 30 километров. Службы по очистке снега работают на трассе круглосуточно, передает NUR.KZ.

Как сообщает "КазАвтоЖол", дорожники в регионе работают в круглосуточном режиме.

"Однако наблюдается затор между городом Хромтау и селом Карабутак, протяженностью 30 км. Водители большегрузов оставили свои машины в 2-3 ряда на 4 км. Это, в свою очередь, мешает оперативной очистке проезжей части от снега и сдерживает работу дорожников.

В целях устранения затора ведутся поиски владельцев большегрузов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что ранее по маршруту Актобе - Хромтау был открыт проезд для легковых автомобилей.

Ситуацию с затором прокомментировали в Министерстве транспорта. Сообщается, что с 4 февраля текущего года в Актюбинской области сохраняются нестабильные погодные условия.

"Из-за обильного снега, усиления ветра до 30 м/сек и сильной метели была ограниченная видимость на нескольких участках автодорог. Все дорожные службы перешли в усиленный режим работы.

Стоит отметить, что есть и факторы, препятствовавшие оперативной уборке дорожного полотна. Многие водители большегрузов были вынуждены оставить свои транспортные средства на проезжей части, заграничные и некоторые неопытные водители не учли особенности нашего климата при планировании маршрута. В связи с этим, было затруднено движение автомобилей.

В 8 утра было организовано движение колонной для легковых автомобилей с города Актобе до Хромтау. Несмотря на то, что дорога чистится, на участке очень много сломанных транспортных средств. По этой причине безопасность можно обеспечить только при движении колонной", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники "КазАвтоЖол" оказывают необходимую помощь всем водителям и пассажирам: откапывают застрявшие автомобили, буксируют сломанный транспорт, при необходимости перевозят в теплые боксы.

В ведомстве добавили, что сразу же после эвакуации сломанных автомобилей будет обеспечен проезд в двух направлениях. И до полного обеспечения бесперебойного движения дорожные службы будут работать в усиленном режиме.

Напомним, в Актюбинской области уже не первый день бушует метель.

К примеру, сообщалось, что ураганный ветер срывал кровлю с домов и капоты у машин. Также аварийно отключалось электричество, а в аэропорту задерживались рейсы.

В середине недели мы рассказывали, как в регионе был спасен заблудившийся мужчина. И это далеко не единичный случай.

Сложности возникли и у медиков: фельдшерам приходилось ползти к пациентам по сугробам.

Сообщалось также, что актюбинцы, оставшись без электричества, решили перекрыть дорогу. С ними позже встретился аким города.

Позже к спасательным работам на дорогах присоединились военные. Они показали кадры, на которых помогают спасателям в их работе.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

  1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
  2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
  3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
  4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку - вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
  5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
  6. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
  7. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060317-ogromnuyu-probku-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-obyasnili-v-mintranse-video/

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