Огромную пробку на трассе в Актюбинской области объяснили в Минтрансе (видео)

Из-за непогоды между Хромтау и селом Карабутак в Актюбинской области образовался затор в 30 километров. Службы по очистке снега работают на трассе круглосуточно, передает NUR.KZ.

Как сообщает "КазАвтоЖол", дорожники в регионе работают в круглосуточном режиме.

"Однако наблюдается затор между городом Хромтау и селом Карабутак, протяженностью 30 км. Водители большегрузов оставили свои машины в 2-3 ряда на 4 км. Это, в свою очередь, мешает оперативной очистке проезжей части от снега и сдерживает работу дорожников.

В целях устранения затора ведутся поиски владельцев большегрузов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что ранее по маршруту Актобе - Хромтау был открыт проезд для легковых автомобилей.

Ситуацию с затором прокомментировали в Министерстве транспорта. Сообщается, что с 4 февраля текущего года в Актюбинской области сохраняются нестабильные погодные условия.

"Из-за обильного снега, усиления ветра до 30 м/сек и сильной метели была ограниченная видимость на нескольких участках автодорог. Все дорожные службы перешли в усиленный режим работы.

Стоит отметить, что есть и факторы, препятствовавшие оперативной уборке дорожного полотна. Многие водители большегрузов были вынуждены оставить свои транспортные средства на проезжей части, заграничные и некоторые неопытные водители не учли особенности нашего климата при планировании маршрута. В связи с этим, было затруднено движение автомобилей.

В 8 утра было организовано движение колонной для легковых автомобилей с города Актобе до Хромтау. Несмотря на то, что дорога чистится, на участке очень много сломанных транспортных средств. По этой причине безопасность можно обеспечить только при движении колонной", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники "КазАвтоЖол" оказывают необходимую помощь всем водителям и пассажирам: откапывают застрявшие автомобили, буксируют сломанный транспорт, при необходимости перевозят в теплые боксы.

В ведомстве добавили, что сразу же после эвакуации сломанных автомобилей будет обеспечен проезд в двух направлениях. И до полного обеспечения бесперебойного движения дорожные службы будут работать в усиленном режиме.

Напомним, в Актюбинской области уже не первый день бушует метель.

К примеру, сообщалось, что ураганный ветер срывал кровлю с домов и капоты у машин. Также аварийно отключалось электричество, а в аэропорту задерживались рейсы.

В середине недели мы рассказывали, как в регионе был спасен заблудившийся мужчина. И это далеко не единичный случай.

Сложности возникли и у медиков: фельдшерам приходилось ползти к пациентам по сугробам.

Сообщалось также, что актюбинцы, оставшись без электричества, решили перекрыть дорогу. С ними позже встретился аким города.

Позже к спасательным работам на дорогах присоединились военные. Они показали кадры, на которых помогают спасателям в их работе.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: